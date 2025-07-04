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Темно или светло: как выбрать качественное моторное масло без лишних ошибок?

Светлое или темное масло: как правильно выбрать качественное!
1:44
Авто

Многие уверены: свежее моторное масло должно быть светлым. Но тёмный оттенок не всегда сигнализирует о плохом качестве. Главное — не цвет, а состав и прозрачность.

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Почему новое масло бывает тёмным

Современные масла содержат мощный набор присадок, которые окрашивают продукт уже на этапе производства. Чем их больше — тем насыщеннее цвет. В синтетических и полусинтетических формулах добавки составляют до четверти объёма. Поэтому масло может быть тёмно-жёлтым или коричневым уже в новой канистре.

Светлое масло — не всегда хорошо

Бесцветный продукт — не повод радоваться. Иногда это признак низкого содержания присадок. Они отвечают за защиту двигателя, очищение и смазку — и без них мотор быстро выйдет из строя.

На что действительно стоит смотреть

Ключевой параметр — прозрачность. Масло должно быть однородным, без мутности и осадка. Если продукт не просвечивается, это может говорить о проблемах при производстве: перегреве, плохой фильтрации или окислении.

А если масло зелёное или синее?

Некоторые бренды добавляют в масло красители. Это нормально и делается для распознавания утечек и защиты от подделок. Подозрения вызывает только «неестественная» окраска, если производитель не указал о ней на упаковке.

Вывод простой — не верьте глазам, верьте фильтрации

Цвет — не показатель. Если масло прошло правильную очистку, содержит нужные присадки и соответствует стандарту производителя, можно смело заливать его в двигатель.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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