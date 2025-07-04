Темно или светло: как выбрать качественное моторное масло без лишних ошибок?

Многие уверены: свежее моторное масло должно быть светлым. Но тёмный оттенок не всегда сигнализирует о плохом качестве. Главное — не цвет, а состав и прозрачность.
Современные масла содержат мощный набор присадок, которые окрашивают продукт уже на этапе производства. Чем их больше — тем насыщеннее цвет. В синтетических и полусинтетических формулах добавки составляют до четверти объёма. Поэтому масло может быть тёмно-жёлтым или коричневым уже в новой канистре.
Бесцветный продукт — не повод радоваться. Иногда это признак низкого содержания присадок. Они отвечают за защиту двигателя, очищение и смазку — и без них мотор быстро выйдет из строя.
Ключевой параметр — прозрачность. Масло должно быть однородным, без мутности и осадка. Если продукт не просвечивается, это может говорить о проблемах при производстве: перегреве, плохой фильтрации или окислении.
Некоторые бренды добавляют в масло красители. Это нормально и делается для распознавания утечек и защиты от подделок. Подозрения вызывает только «неестественная» окраска, если производитель не указал о ней на упаковке.
Цвет — не показатель. Если масло прошло правильную очистку, содержит нужные присадки и соответствует стандарту производителя, можно смело заливать его в двигатель.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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