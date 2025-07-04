Штраф за парковку: как каршеринг может подложить свинью — неожиданные последствия аренды автомобиля

Внезапный штраф за парковку: как каршеринг обманывает водителей

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Можно арендовать машину, припарковать её по правилам — и всё равно получить внезапный штраф. Именно в такую ситуацию попал один из водителей, воспользовавшийся услугами каршеринга.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain каршеринг

После завершения аренды мужчина оставил авто среди других машин на разрешённой парковке. Утром ему пришло уведомление: машину эвакуировали, а заодно и штраф — 13 500 рублей. Согласно договору, сумма автоматически выставляется пользователю, который завершил аренду последним. На фото в приложении — протокол эвакуации, где указаны только номер машины и её марка.

Почему нельзя просто оспорить штраф

С юридической точки зрения оспаривать эвакуацию может только владелец авто. Арендатор, даже если он уверен, что всё сделал правильно, не считается стороной административного дела. Госавтоинспекция в таком случае просто разведёт руками: штраф выписан на компанию, значит, к вам он не имеет отношения. Но вот сервис — считает иначе.

Компания вправе взыскать штраф с пользователя по внутренним правилам. При этом, даже если эвакуация произошла по ошибке, обжаловать её водитель не может: он не указан в протоколе. Самое неприятное — даже доказав свою правоту, вы вряд ли получите компенсацию. Каршеринг может сослаться на защиту данных или просто проигнорировать обращение.

Почему компании это выгодно

Сервисы легко и быстро возвращают свои автомобили со штрафстоянок. Штрафы, по сути, оплачивает не компания, а пользователь. Более того, в некоторых случаях сумма, взыскиваемая с водителя, превышает реальный штраф — в два и более раза. Это прописано в договоре и выглядит вполне законно.

В результате водитель остаётся с проблемой один на один: обжаловать ничего не может, вернуть деньги — тоже. А при отказе платить — рискует попасть под санкции, указанные в договоре. Компании же такие ситуации выгодны: минимальные затраты и автоматизированное взыскание через сервис.

Как избежать подобных ситуаций

Каршеринг — это удобно, но не всегда безопасно с юридической стороны. Пока законодательство не даёт пользователю действенных способов защиты, остаётся только быть предельно внимательным: парковать машину с фотофиксацией, сохранять координаты и при малейших сомнениях не завершать аренду.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

