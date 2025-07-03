Микросон убивает: всего три секунды и ваш авто в uncontrolled движении – вот как избежать трагедии

Всего три секунды сна — и автомобиль уже пролетел 75 метров без контроля. Так работает микросон, один из самых коварных эффектов усталости. Особенно он опасен при долгих поездках, когда водитель игнорирует сигналы организма и продолжает путь без отдыха. Чтобы не довести себя до этого состояния, важно заранее планировать маршрут с остановками.
Организм не подаёт тревогу резко. Всё начинается с зевоты и усталого взгляда. Потом появляются кивки головой, провалы в памяти и сложность сосредоточиться на траектории. Машина начинает "гулять" по полосе, реакции замедляются, а глаза будто слипаются. Это первые звоночки, которые нельзя игнорировать.
Хотя для водителей легковых авто нет строгих ограничений по продолжительности вождения, ориентироваться стоит на нормы для коммерческого транспорта — они разработаны с учётом физиологии. Согласно ПДД, максимально допустимое время за рулём без перерыва — 4,5 часа. Затем необходим отдых не менее 45 минут. Можно сделать две остановки — на 15 и 30 минут соответственно.
Общее время вождения в сутки должно составлять не более 9 часов, в исключительных случаях — до 10, но не чаще двух раз в неделю. Эти рекомендации позволяют снизить риск ошибок, сохранить внимание и здоровье.
На трассе со скоростью до 90-130 км/ч за день реально проехать около 800-900 км. Но если дорога длиннее, её лучше разбить на несколько этапов. Это снизит нагрузку, улучшит концентрацию и сделает поездку не только безопасной, но и приятной. Отдых — это не потеря времени, а важная часть маршрута. Он даёт организму шанс восстановиться и не допустить роковой ошибки.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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