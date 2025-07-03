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Микросон убивает: всего три секунды и ваш авто в uncontrolled движении – вот как избежать трагедии

ПДД для водителей: максимальное время за рулем без перерыва – что нужно знать каждому водителю
2:07
Авто

Всего три секунды сна — и автомобиль уже пролетел 75 метров без контроля. Так работает микросон, один из самых коварных эффектов усталости. Особенно он опасен при долгих поездках, когда водитель игнорирует сигналы организма и продолжает путь без отдыха. Чтобы не довести себя до этого состояния, важно заранее планировать маршрут с остановками.

Автовладелец за рулем в движущейся машине
Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автовладелец за рулем в движущейся машине

Как понять, что пора остановиться

Организм не подаёт тревогу резко. Всё начинается с зевоты и усталого взгляда. Потом появляются кивки головой, провалы в памяти и сложность сосредоточиться на траектории. Машина начинает "гулять" по полосе, реакции замедляются, а глаза будто слипаются. Это первые звоночки, которые нельзя игнорировать.

Сколько можно ехать без перерыва

Хотя для водителей легковых авто нет строгих ограничений по продолжительности вождения, ориентироваться стоит на нормы для коммерческого транспорта — они разработаны с учётом физиологии. Согласно ПДД, максимально допустимое время за рулём без перерыва — 4,5 часа. Затем необходим отдых не менее 45 минут. Можно сделать две остановки — на 15 и 30 минут соответственно.

Общее время вождения в сутки должно составлять не более 9 часов, в исключительных случаях — до 10, но не чаще двух раз в неделю. Эти рекомендации позволяют снизить риск ошибок, сохранить внимание и здоровье.

Насколько далеко можно уехать за день

На трассе со скоростью до 90-130 км/ч за день реально проехать около 800-900 км. Но если дорога длиннее, её лучше разбить на несколько этапов. Это снизит нагрузку, улучшит концентрацию и сделает поездку не только безопасной, но и приятной. Отдых — это не потеря времени, а важная часть маршрута. Он даёт организму шанс восстановиться и не допустить роковой ошибки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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