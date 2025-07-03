Статистика не обманет: 28% покупателей подержанных авто — как изменился портрет

Покупка автомобиля: 49% женщин меняют подход к выбору подержанных авто

4:12 Your browser does not support the audio element. Авто

Стереотип о том, что покупка подержанного автомобиля — исключительно мужская задача, стремительно уходит в прошлое. Свежая статистика маркетплейса Fresh убедительно демонстрирует: доля женщин среди покупателей автомобилей с пробегом составляет 49 %. Это практически паритет с мужчинами (51 %), и разрыв можно считать статистически незначимым. Выясняется, что интерес женщин к покупке машины ничуть не уступает мужскому — и это уже норма, а не исключение.

Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info Автосалон

Как меняется возрастной портрет покупателей

Целевую аудиторию вторичного авторынка можно условно разделить на три активные возрастные группы. Самыми активными остаются люди 35-44 лет — они составляют 28 % от всех, кто планирует покупку. Это зрелый возраст, когда транспортное средство перестаёт быть мечтой и становится необходимостью. Молодёжь 25-34 лет даёт 23 %, и это заметно: в этой категории чаще всего ищут первый автомобиль, мобильность и независимость. А те, кому от 45 до 54 — это ещё 20 % аудитории. То есть основная масса покупателей — это люди в самом активном и экономически зрелом возрасте.

Деньги и реальность: кто как платит за машину

Показательно, что лишь 18 % покупателей могут позволить себе приобрести машину "на свои". Более половины (50 %) вынуждены обращаться за кредитом — и это подтверждает, что даже вторичный рынок остаётся серьёзной нагрузкой для бюджета большинства семей. Немалая часть клиентов также задействует альтернативные способы оплаты: обмен по trade-in, займы у знакомых, отложенные рассрочки.

Образование и карьера: вторичный рынок — для думающих

Целевая аудитория отличается высоким уровнем образования. Почти половина (около 48 %) имеют одно или даже два высших образования. Ещё 35 % — с неоконченным высшим или профессиональным средним образованием. То есть подавляющее большинство — это люди, способные анализировать предложения и делать осознанный выбор. Данные касаются, в частности, таких регионов, как Воронеж, Тюмень и центральная часть страны.

Семья как главный мотиватор

Покупка автомобиля для семьи с детьми — почти всегда необходимость. Именно такие покупатели лидируют по интересу к автомобилям с пробегом: 68 % всей аудитории составляют семьи с одним или несколькими детьми. Причём чем младше ребёнок, тем выше интерес родителей к покупке: у тех, чьи дети младше 12 лет, показатели мотивации подскакивают на 115-136 %. Машина становится не просто средством передвижения, а элементом безопасности, мобильности и повседневного удобства.

Профиль покупателя: не фрилансер, а наёмный работник

Интересно, что доля самозанятых и фрилансеров оказалась значительно ниже ожидаемой — всего 11 %. Основной костяк покупателей по-прежнему составляют люди, работающие по найму. А вот топ-менеджеров и руководителей среди желающих приобрести авто не так много, но мотивация у них выше всех. Это объясняется рациональным подходом: они осознанно выбирают выгодные предложения на вторичном рынке, понимая, что подержанный автомобиль может быть ничем не хуже нового — при грамотном выборе.

Где покупают чаще всего

Лидером по концентрации интереса стала Москва — на этот регион приходится 11 % всех потенциальных сделок. Это столько же, сколько приходится на весь Сибирский федеральный округ. В топе также Центральный федеральный округ (25 %, а с Москвой — 36,5 %) и Приволжский регион (17 %). География спроса показывает, что спрос на вторичке — это не только история столиц, но и региональный тренд.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

