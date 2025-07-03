Статистика не обманет: 28% покупателей подержанных авто — как изменился портрет

Стереотип о том, что покупка подержанного автомобиля — исключительно мужская задача, стремительно уходит в прошлое. Свежая статистика маркетплейса Fresh убедительно демонстрирует: доля женщин среди покупателей автомобилей с пробегом составляет 49 %. Это практически паритет с мужчинами (51 %), и разрыв можно считать статистически незначимым. Выясняется, что интерес женщин к покупке машины ничуть не уступает мужскому — и это уже норма, а не исключение.
Целевую аудиторию вторичного авторынка можно условно разделить на три активные возрастные группы. Самыми активными остаются люди 35-44 лет — они составляют 28 % от всех, кто планирует покупку. Это зрелый возраст, когда транспортное средство перестаёт быть мечтой и становится необходимостью. Молодёжь 25-34 лет даёт 23 %, и это заметно: в этой категории чаще всего ищут первый автомобиль, мобильность и независимость. А те, кому от 45 до 54 — это ещё 20 % аудитории. То есть основная масса покупателей — это люди в самом активном и экономически зрелом возрасте.
Показательно, что лишь 18 % покупателей могут позволить себе приобрести машину "на свои". Более половины (50 %) вынуждены обращаться за кредитом — и это подтверждает, что даже вторичный рынок остаётся серьёзной нагрузкой для бюджета большинства семей. Немалая часть клиентов также задействует альтернативные способы оплаты: обмен по trade-in, займы у знакомых, отложенные рассрочки.
Целевая аудитория отличается высоким уровнем образования. Почти половина (около 48 %) имеют одно или даже два высших образования. Ещё 35 % — с неоконченным высшим или профессиональным средним образованием. То есть подавляющее большинство — это люди, способные анализировать предложения и делать осознанный выбор. Данные касаются, в частности, таких регионов, как Воронеж, Тюмень и центральная часть страны.
Покупка автомобиля для семьи с детьми — почти всегда необходимость. Именно такие покупатели лидируют по интересу к автомобилям с пробегом: 68 % всей аудитории составляют семьи с одним или несколькими детьми. Причём чем младше ребёнок, тем выше интерес родителей к покупке: у тех, чьи дети младше 12 лет, показатели мотивации подскакивают на 115-136 %. Машина становится не просто средством передвижения, а элементом безопасности, мобильности и повседневного удобства.
Интересно, что доля самозанятых и фрилансеров оказалась значительно ниже ожидаемой — всего 11 %. Основной костяк покупателей по-прежнему составляют люди, работающие по найму. А вот топ-менеджеров и руководителей среди желающих приобрести авто не так много, но мотивация у них выше всех. Это объясняется рациональным подходом: они осознанно выбирают выгодные предложения на вторичном рынке, понимая, что подержанный автомобиль может быть ничем не хуже нового — при грамотном выборе.
Лидером по концентрации интереса стала Москва — на этот регион приходится 11 % всех потенциальных сделок. Это столько же, сколько приходится на весь Сибирский федеральный округ. В топе также Центральный федеральный округ (25 %, а с Москвой — 36,5 %) и Приволжский регион (17 %). География спроса показывает, что спрос на вторичке — это не только история столиц, но и региональный тренд.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.