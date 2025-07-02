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Сколько зарплат россиянина уйдёт на покупку Lada Vesta? Эксперты дали точный ответ

1:21
Авто

Сейчас рынок авто в РФ очень подорожал. Например, чтобы купить подержанный Hyundai Solaris россиянину потребуются более 17 зарплат. Об этом говорит исследование сервиса "Авто.ру" и платформы hh ru.

Седан Lada Vesta
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Седан Lada Vesta

Индекс доступность оценивался соотношением средней стоимости машины к уровню зарплаты. В декабре прошлого года среднестатистический житель России мог купить Lada Vesta за 14,7 медианных зарплат, сейчас же индекс снизился до 14,1 зарплаты. Однако на Hyundai Solaris в январе требовалось 18,2 медианные зарплаты, к апрелю-маю значение вернулось к значению декабря — 17,2 зарплаты.

Это говорит о снижении стоимости Lada Vesta с пробегом. В мае этого года средняя цена по стране составляла 1,06 млн рублей А вот цена Hyundai Solaris почти не изменилась — авто стоит 1,29 млн рублей, пишет KP. RU.

Кстати, за шесть месяцев уровень зарплаты в РФ почти не изменился и в мае 2025 года составил 75 тысяч рублей.

Уточнения

Hyundai Solaris — субкомпактный автомобиль южнокорейской компании Hyundai Motors. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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