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Жвачка и дуновение ветра: не верьте мифам о проверке на алкоголь!

50% водителей верят в мифы об алкотестерах — узнайте правду!
3:18
Авто

Когда кажется, что инспектор вот-вот попросит "подуть в трубочку", у некоторых включается режим хитреца. Жвачка, дыхательные трюки, хитроумные продувки — всё идёт в ход ради одной цели: избежать наказания. Но насколько реальны эти попытки? Давайте разберёмся.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Жвачка против алкотестера: кто кого

Мятная резинка — настоящий ветеран среди народных методов маскировки алкоголя. Но даже если она способна приглушить запах изо рта, на результат теста это никак не повлияет. Алкотестер фиксирует пары спирта, которые выходят из лёгких. А значит, сколько ни жуй — содержание алкоголя в выдохе не изменится. Более того, мятный аромат может сыграть злую шутку: усилить неприятный запах, добавив ему характерную "освежающую" ноту.

Обратная продувка — миф, который быстро раскрывается

Один из популярных трюков — вместо выдоха сделать вдох. Теория проста: если не выдыхать, датчик ничего не засечёт. Но на практике всё иначе. В современных приборах стоят мундштуки с обратным клапаном. Они просто не дадут выполнить вдох, а инспектор быстро заметит подвох. Итог — направление на медосвидетельствование, где никакие хитрости уже не помогут.

Слабый выдох — хитрость, которая не сработает

Некоторые считают, что лёгкий, короткий выдох спасёт от наказания. Однако сенсор следит за объёмом воздуха, и если он окажется недостаточным — процедура не завершится. Водителя в таком случае тут же направляют в больницу для полноценной проверки. Там замеряют уже не воздух, а кровь и мочу — обмануть невозможно.

Дыхательная гимнастика перед тестом

Считается, что если подышать быстро и часто за 10-15 секунд до продувки, можно снизить концентрацию алкоголя на 0,1-0,3 промилле. Да, это теоретически возможно. Но ни один инспектор не станет смотреть, как вы усиленно вдыхаете и выдыхаете воздух перед проверкой. Подозрительное поведение — ещё один повод усомниться в вашей трезвости.

Что нужно знать о современных алкотестерах

В отличие от простых гаджетов из интернет-магазинов, те приборы, что используют сотрудники ГИБДД, стоят десятки тысяч рублей. Они защищены от попыток обмана и регулярно калибруются. Все уязвимости таких устройств давно известны их разработчикам — и устранены.

Можно ли отказаться от продувки

Да, это ваше право. Алкотестер — всего лишь предварительный метод. Но тогда вас направят на медосвидетельствование, от которого отказаться нельзя. А за отказ — штраф 45 000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года.

Безопаснее не обманывать, а подождать

Вместо того чтобы искать способ обойти систему, лучше просто не садиться за руль, если вы недавно пили. Даже минимальное содержание алкоголя в крови может привести к аварии — и не только с вашими потерями. Ответственность за жизни и здоровье — куда важнее любых штрафов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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