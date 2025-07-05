Запись с видеорегистратора: ваше право или миф? Узнайте, что говорит закон!

Мифы и реальность: право доступа к видеозаписям ГАИ

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Вопрос использования видеорегистраторов сотрудниками ГАИ волнует многих автомобилистов: часто именно видео становится ключевым аргументом при спорах о правомерности действий инспектора. На запрос читателя из Нальчика Семёна Семёновича о праве доступа к таким видеозаписям ответил лично начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России — генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, вещает новостной портал "За рулём".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Автомобиль ГАИ

Регистраторы в патрульных машинах: что и зачем снимают

Согласно официальному Порядку осуществления надзора за соблюдением ПДД, утверждённому приказом МВД № 264 от 2 мая 2023 года, сотрудники ГИБДД обязаны фиксировать свои действия при наличии технической возможности. Причём это касается не только носимых регистраторов, но и тех, что установлены в патрульных автомобилях, а также на стационарных постах.

Видеозапись обязательна, если процессуальные действия проводятся без участия понятых. Это может быть, к примеру, досмотр автомобиля или изъятие документов. В таких случаях в обязательном порядке используется цифровая техника: видеорегистраторы, камеры или даже фотоаппараты с функцией записи видео.

Можно ли запросить запись? Да — и вот как

Если вы стали участником административного дела и считаете, что инспектор допустил нарушения или неправомерно обвинил вас в нарушении ПДД, вы имеете полное право потребовать ознакомления с видеозаписью. Это право закреплено частью 1 статьи 25.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Важно: ознакомиться с записью можно только в рамках официального административного производства. То есть сначала должно быть возбуждено дело, оформлены документы, и только после этого вы можете на законных основаниях запросить материалы, в том числе видеофиксацию.

Что делать, если вам отказывают в доступе к записи

Если инспектор ссылается на "отсутствие записи", но вы уверены, что фиксация велась, стоит указать это в объяснениях и ходатайствовать о приобщении видеоматериалов к делу. Если видео не будет предоставлено, а его наличие возможно подтвердить иными способами (например, через запрос к руководству подразделения), это может сыграть в вашу пользу при обжаловании постановления в суде.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

