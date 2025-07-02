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Электрическое движение в воздухе: Дубай готов к запуску летающего такси

Инновации в Дубае: летающее такси и городская мобильность будущего
3:26
Авто

Дубай снова подтвердил звание одного из самых технологичных городов мира, вещает новостной портал "Царьград". В городе завершились первые успешные испытания летающего такси от американской компании Joby Aviation. О событии сообщил лично наследный принц Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум. Его заявление стало официальным подтверждением, что город готовится к запуску совершенно нового вида транспорта — аэротакси, которое обещает изменить облик городской мобильности уже в ближайшие годы.

Volocopter
Фото: Own work by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volocopter

2026 год — дата начала регулярных полётов

Тестовые полёты стали важным этапом в подготовке к полноценному запуску сервиса аэротакси, который намечен на 2026 год. По словам шейха Хамдана, данный проект открывает новую главу в развитии городской инфраструктуры и является частью масштабной стратегии по внедрению умных и экологически чистых транспортных решений.

Цель программы — не просто удивить туристов, а создать практичный и удобный способ передвижения, способный существенно сократить время в пути в одном из самых динамично развивающихся мегаполисов планеты. Дубай нацелен не только на комфорт, но и на сокращение углеродного следа. Электрические аэротакси станут важной частью устойчивой транспортной системы города.

Что известно о летающем такси Joby

Модель, испытанная в Дубае, — это вертикально взлетающее и садящееся воздушное судно (eVTOL), разработанное в США. Она работает полностью на электротяге и не нуждается в традиционной взлётно-посадочной полосе. Благодаря гибридной конструкции такси может взлетать как вертолёт, а затем переходить в горизонтальный полёт, как самолёт. Это позволяет ему развивать высокую скорость и при этом быть крайне манёвренным в условиях городской среды.

Joby Aviation ранее уже проводила лётные испытания в США, а участие в дубайском проекте стало для компании важным международным шагом. Ожидается, что аэротакси смогут перевозить до четырёх пассажиров со скоростью до 320 км/ч, при этом уровень шума у них значительно ниже, чем у обычных вертолётов.

Город будущего становится реальностью

Шейх Хамдан отметил, что внедрение летающих такси укрепляет позиции ОАЭ как инновационного центра на глобальной карте технологий. Это не просто маркетинг: с запуском аэротакси Дубай планирует создать целую сеть воздушных маршрутов, соединяющих ключевые районы мегаполиса — деловые кварталы, аэропорты, туристические зоны.

В будущем аэротакси смогут интегрироваться в общий транспортный ландшафт города, сочетаясь с метро, автобусами и беспилотными наземными системами. Таким образом, в Дубае формируется по-настоящему многослойная транспортная сеть, рассчитанная на быстрые перемещения как внутри города, так и между его деловыми и жилыми зонами.

То, что вчера казалось фантастикой, сегодня готовится к запуску по расписанию. В 2026 году в небе над Дубаем, возможно, мы увидим не просто демонстрацию, а полноценный рабочий маршрут.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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