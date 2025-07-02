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Не тормоза подвели, а водитель: 5 ошибок, которые совершают даже осторожные в дождь

3:38
Авто

Дождь — это не просто лужи на дороге. Это реальный риск ДТП, даже если вы считаете себя опытным водителем. Снижается сцепление, падает видимость, увеличивается тормозной путь. И если не подстроиться под погоду, можно не справиться с управлением.

Колесо на мокром асфальте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Колесо на мокром асфальте

О том, как правильно вести себя за рулём в дождь, рассказал "Москве 24" вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Скорость нужно снижать — даже если по правилам можно больше

Эксперт подчёркивает: при сильном дожде даже 60 км/ч — это много. Он советует снижать скорость до 40 км/ч. Причина проста: на мокрой дороге ухудшается сцепление и обзор, а значит, любые манёвры становятся опаснее.

"Видимость в такую погоду ниже, а сцепление с дорогой хуже, из-за чего машина становится неуправляемой. Ошибочно думать, что справиться с ситуацией поможет полный привод или опыт водителя", — предупреждает Шапарин.

Увеличивайте дистанцию — но не давайте себя "подрезать"

На мокром асфальте тормозной путь заметно возрастает, поэтому важно держать дистанцию до впереди идущего автомобиля. Однако Шапарин советует быть внимательным: если в промежуток между машинами влезает кто-то другой — это может привести к аварии.

Важно не просто увеличить дистанцию, а контролировать ситуацию, чтобы избежать резкого торможения.

Лужи и колеи — враги водителя

Ещё одна опасность дождя — колеи с водой. По словам эксперта, если автомобиль попадает в них двумя колёсами, его может буквально "выбросить" в сторону. В некоторых случаях — даже на встречную полосу.

Не менее опасны и обычные лужи: въезд в них резко снижает сцепление колёс с дорогой. Это особенно критично на скорости — машину может занести.

Следите за чистотой стёкол и зеркал

На зеркалах и лобовом стекле в дождь образуются мутные разводы — не только от воды, но и от так называемого "водного камня". Из-за этого снижается видимость, особенно в тёмное время суток.

Чтобы избежать этого, Шапарин советует использовать специальные средства для очистки: абразивные, кислотные или комбинированные. А после — обязательно нанести антидождевое покрытие. Оно помогает воде быстрее стекать, оставляя обзор чистым.

Экономить на шинах — плохая идея

Многие забывают, что именно шины играют ключевую роль во время дождя. Изношенные или дешёвые покрышки плохо отводят воду, из-за чего возникает аквапланирование.

"Сцепление с дорогой при этом равно нулю, и машина просто скользит", — подчёркивает эксперт.

Даже новая машина на плохих шинах может стать неуправляемой — особенно на мокром шоссе. Именно поэтому к резине нужно относиться с особым вниманием: она — ваша единственная точка контакта с дорогой.

Что ещё важно проверить перед поездкой

Ранее также вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр напомнил, что перед дальними поездками стоит осмотреть тормозную и рулевую систему, убедиться в исправности всех фар и сигналов. По его мнению, даже тормозные колодки с износом в 30% лучше заменить заранее. А также — проверить работу кондиционера или климат-контроля: в дождь и сырость он помогает поддерживать чистоту стёкол и обзор, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Механический тормоз — устройство для замедления или остановки движения механизма машины или транспортного средства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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