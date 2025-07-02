Не тормоза подвели, а водитель: 5 ошибок, которые совершают даже осторожные в дождь

Дождь — это не просто лужи на дороге. Это реальный риск ДТП, даже если вы считаете себя опытным водителем. Снижается сцепление, падает видимость, увеличивается тормозной путь. И если не подстроиться под погоду, можно не справиться с управлением.
О том, как правильно вести себя за рулём в дождь, рассказал "Москве 24" вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Эксперт подчёркивает: при сильном дожде даже 60 км/ч — это много. Он советует снижать скорость до 40 км/ч. Причина проста: на мокрой дороге ухудшается сцепление и обзор, а значит, любые манёвры становятся опаснее.
"Видимость в такую погоду ниже, а сцепление с дорогой хуже, из-за чего машина становится неуправляемой. Ошибочно думать, что справиться с ситуацией поможет полный привод или опыт водителя", — предупреждает Шапарин.
На мокром асфальте тормозной путь заметно возрастает, поэтому важно держать дистанцию до впереди идущего автомобиля. Однако Шапарин советует быть внимательным: если в промежуток между машинами влезает кто-то другой — это может привести к аварии.
Важно не просто увеличить дистанцию, а контролировать ситуацию, чтобы избежать резкого торможения.
Ещё одна опасность дождя — колеи с водой. По словам эксперта, если автомобиль попадает в них двумя колёсами, его может буквально "выбросить" в сторону. В некоторых случаях — даже на встречную полосу.
Не менее опасны и обычные лужи: въезд в них резко снижает сцепление колёс с дорогой. Это особенно критично на скорости — машину может занести.
На зеркалах и лобовом стекле в дождь образуются мутные разводы — не только от воды, но и от так называемого "водного камня". Из-за этого снижается видимость, особенно в тёмное время суток.
Чтобы избежать этого, Шапарин советует использовать специальные средства для очистки: абразивные, кислотные или комбинированные. А после — обязательно нанести антидождевое покрытие. Оно помогает воде быстрее стекать, оставляя обзор чистым.
Многие забывают, что именно шины играют ключевую роль во время дождя. Изношенные или дешёвые покрышки плохо отводят воду, из-за чего возникает аквапланирование.
"Сцепление с дорогой при этом равно нулю, и машина просто скользит", — подчёркивает эксперт.
Даже новая машина на плохих шинах может стать неуправляемой — особенно на мокром шоссе. Именно поэтому к резине нужно относиться с особым вниманием: она — ваша единственная точка контакта с дорогой.
Ранее также вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр напомнил, что перед дальними поездками стоит осмотреть тормозную и рулевую систему, убедиться в исправности всех фар и сигналов. По его мнению, даже тормозные колодки с износом в 30% лучше заменить заранее. А также — проверить работу кондиционера или климат-контроля: в дождь и сырость он помогает поддерживать чистоту стёкол и обзор, как сообщает Москва 24.
Механический тормоз — устройство для замедления или остановки движения механизма машины или транспортного средства.
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