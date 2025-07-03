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Что делать, если двигатель глохнет на ходу: 5 главных причин и спасительные советы

8 ключевых правил для предотвращения глохнущего двигателя в дороге
3:49
Авто

Если двигатель глохнет на ходу или на холостом ходу — это не просто досадная неисправность. Это потенциально опасная ситуация, особенно если происходит на трассе или в плотном потоке. Причин у этой проблемы может быть много, но среди них есть самые частые. Именно о них — и о том, как действовать — расскажем ниже.

Check Engine
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Check Engine

Проблемы с топливной системой

Самая распространённая причина — сбой в подаче топлива. Он может быть связан с засорённым фильтром, изношенным насосом, загрязнёнными форсунками или даже плохим бензином. Иногда дело в подсосе воздуха в магистралях или в неисправном датчике давления.

Чтобы избежать подобных проблем, нужно регулярно менять фильтр, следить за состоянием насоса, заправляться на проверенных АЗС и хотя бы раз в год очищать форсунки. Один визит на диагностику в сервисе может предупредить серьёзную поломку.

Сбои в системе зажигания

Если топливо поступает, но не воспламеняется — машина всё равно заглохнет. Основные подозреваемые в этом случае: изношенные свечи зажигания, повреждённые провода, неработающая катушка или сбои в датчике коленвала.

Решение простое — регулярная замена свечей (раз в 20-50 тыс. км) и контроль состояния всей цепи зажигания. Если мотор начал троить, а запуск стал трудным — это повод обратиться на СТО.

Нарушения в системе подачи воздуха

Для нормальной работы мотору нужно не только топливо, но и воздух — и в нужной пропорции. Если забился воздушный фильтр или вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), смесь становится "неправильной" — и двигатель может заглохнуть.

Часто достаточно заменить фильтр (раз в 10-15 тыс. км) и проверить герметичность воздуховодов. Особенно это важно летом, в пыльных условиях или при езде по бездорожью.

Особенности автомобилей с "автоматом"

На машинах с АКПП двигатель может останавливаться из-за сбоев в коробке. Например, если перегружен гидротрансформатор, неисправна электроника или нарушена работа селектора.

В этом случае обратите внимание на толчки при переключении, вибрации или задержку включения передачи. Всё это — сигналы, что коробке нужна диагностика. Не откладывайте: проблемы с трансмиссией редко решаются "сами".

Как понять, в чём дело: простая диагностика

Первое, что стоит сделать — запомнить, когда именно мотор глохнет. Происходит ли это на холостом ходу, при торможении, или после нажатия на газ? Нюансы важны.

Второй шаг — заглянуть в приборную панель. Горит ли индикатор Check Engine? Подключите сканер и считайте ошибки. Это укажет на конкретный узел. После этого — визуальный осмотр: уровень масла и охлаждающей жидкости, состояние проводов и разъёмов, утечки под капотом.

Даже простая проверка может дать ответ — или хотя бы подсказать, с чего начать.

Как не доводить до беды: профилактика

Никакая техника не любит халатного отношения. Чтобы двигатель не преподнёс сюрприз в дороге:

  • регулярно меняйте масло, свечи, фильтры;

  • проверяйте состояние катушек и датчиков;

  • проходите компьютерную диагностику каждые 15-20 тыс. км;

  • используйте только качественные расходники и жидкости, рекомендованные производителем.

А если мотор начал вести себя "не как всегда" — не затягивайте с визитом в сервис. На ранней стадии большинство проблем решаются просто.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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