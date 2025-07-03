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Не дремлите за рулем: 12 проверенных способов сохранить бдительность

Не позволяйте сонливости победить: 12 приемов от экспертов
4:00
Авто

Сонливость за рулём — коварный враг. Она подкрадывается незаметно, особенно в долгих ночных поездках, и может обернуться трагедией. Даже доли секунды, когда глаза закрываются сами собой, достаточно для аварии.

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

По статистике, концентрация внимания начинает резко снижаться уже через четыре часа непрерывного вождения. А после шести часов шансы попасть в ДТП возрастают в шесть раз. Именно поэтому врачи и автоэксперты рекомендуют делать перерывы хотя бы раз в два часа.

Но что делать, если остановиться негде, а до стоянки ещё далеко? Вот 12 советов, которые помогут не уснуть за рулём.

1. Сделайте в салоне прохладно

Чем теплее и уютнее в машине, тем сильнее тянет в сон. Установите температуру в пределах 15-17 градусов — это поможет организму "выйти из зоны комфорта" и бодрствовать.

2. Не слишком удобно — это хорошо

Регулируйте сиденье так, чтобы в нём было не слишком уютно. Парадоксально, но неудобная посадка мешает телу расслабиться и уснуть.

3. Возьмите бодрого попутчика

Если с вами едет пассажир, попросите его не дремать, а наоборот — активно с вами разговаривать и следить, чтобы вы не отключились. Живой диалог — лучший антидот от монотонности.

4. Разомнитесь на остановке

Каждая остановка — шанс размять ноги. Сделайте несколько приседаний, наклонов, растяжек. Даже пара минут физической активности запускает кровообращение и даёт прилив энергии.

5. Умойтесь холодной водой

Если есть доступ к бутылке с ледяной водой — ополосните лицо. Да, эффект кратковременный, но в критический момент может помочь.

6. Кофе и энергетики — с осторожностью

Кофеин действительно бодрит, но эффект кратковременный: после фазы подъёма часто наступает резкий спад. Не стоит полагаться только на кофе — комбинируйте с другими способами.

7. Пейте обычную воду

Простая негазированная вода не даёт организму "зависнуть". Поддерживайте водный баланс — это важно для активности мозга и общего тонуса.

8. Лёгкий перекус — лучшее решение

Нельзя ни переедать, ни ехать на голодный желудок. Лучший вариант — лёгкий перекус: немного фруктов, орехов или горького шоколада. Это подпитает и тело, и мозг.

9. Играйте в "ментальные" игры

Чтобы мозг не впадал в режим "автопилота", отвлекайте его — считайте деревья, угадывайте марки встречных машин, сочиняйте слова по номерам. Это простые и полезные приёмы для тренировки внимания.

10. Включайте бодрую музыку

Ритмичная, жизнерадостная музыка помогает оставаться в тонусе. Главное — не ставить однообразные мелодии или расслабляющие треки.

11. Доверяйте технике

Многие современные авто оснащены системами контроля усталости. Если она подаёт сигнал — это не просто "пик". Это ваш шанс избежать аварии. Прислушивайтесь.

12. Планируйте маршрут с умом

Разбивайте поездку на этапы, делайте паузы. Не старайтесь "пролететь" всё за один заход. Даже 15-20 минут отдыха каждые два часа значительно снижают риск.

Если вы заметили, что начали моргать чаще, не помните последние километры пути или "проваливаетесь" мысленно — это тревожные сигналы. Не геройствуйте. Найдите безопасное место, остановитесь и дайте себе передышку. Сон за рулём — не слабость. Это реальная угроза, с которой нужно бороться.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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