Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности

Тысячи водителей годами ездят на одних и тех же моторах, не зная бед с капремонтом. Это не сказка, а реальность — если двигатель изначально сделан "на совесть". В этой подборке мы собрали двигатели, которые прославились невероятной надёжностью. Такие моторы спокойно проходят 300-400 тысяч километров и более, не требуя серьёзного вмешательства. Именно их выбирают опытные автомобилисты, ценящие надёжность и ресурс.
Японские моторы Toyota — синоним долговечности. Особенно хорошо себя зарекомендовали дизельный 2.0 D-4D (серии 1CD-FTV) и бензиновый 1.8 2ZR-FE, устанавливавшийся на Corolla и Auris.
Ресурс: до 500 000 км при должном обслуживании.
Особенности: надёжная цепь ГРМ, отсутствие масложора, простая конструкция.
Минусы: чувствительность к некачественному топливу (дизель).
Легендарный дизель VAG-концерна, ставший классикой надёжности. Эти моторы ставили на Passat, Golf, Skoda Octavia.
Ресурс: более 500 000 км при условии использования качественного масла и своевременной замены ремня ГРМ.
Плюсы: простой насос-форсунка, экономичность, хорошая тяга.
Минусы: на старых версиях может подтекать турбина.
Эти моторы называют "вечными" в среде любителей японского автопрома. Бензиновый 4G63 и дизельный 4D56 — одни из самых живучих агрегатов 90-х и начала 2000-х.
Ресурс: до 600 000 км на родном блоке.
Плюсы: ремонтопригодность, доступность запчастей, надёжность.
Минусы: слабая экологичность, высокий расход топлива по современным меркам.
Эти дизели — образец инженерной школы Daimler. Атмосферные и турбированные версии показывают стабильную работу даже после полумиллиона километров.
Ресурс: до 700 000 км без капиталки.
Плюсы: чугунный блок, низкая нагрузка на компоненты, выносливость.
Минусы: старые моторы, тяжелые по весу, сложнее найти живые экземпляры.
Бензиновые моторы серии K от Honda — фавориты среди тех, кто ценит высокие обороты и надёжность. Их устанавливают на Civic, Accord, CR-V.
Ресурс: 400 000+ км.
Плюсы: высокий КПД, стабильность, отсутствие проблем с поршневой группой.
Минусы: требует качественного масла, чувствительны к перегреву.
Двигатель с конца 90-х, ставившийся на Vectra и Omega, доказал, что немецкий автопром умеет делать выносливые бензиновые моторы.
Ресурс: более 400 000 км.
Плюсы: тихая работа, выносливость, легкий ремонт.
Минусы: капризная электрика на старых авто.
Надёжный дизель, который можно встретить на Renault, Nissan и Dacia. При своевременной замене масла легко "ходит" до полумиллиона.
Ресурс: 450 000 км и более.
Плюсы: экономичный, простой, доступный в обслуживании.
Минусы: слабая турбина на ранних версиях.
Один и тот же кузов с разными моторами — это два абсолютно разных автомобиля по ресурсу. Условная Toyota с 1.6-литровым мотором может "умереть" к 200 000, а с 1.8 ZR — пережить ещё три владельца. Поэтому при выборе машины с пробегом стоит начинать не с дизайна или комплектации, а с анализа двигателя: его истории, состояния и репутации.
Даже самый живучий агрегат можно "убить" за 50 тысяч километров, если не обслуживать. Несколько простых советов:
Меняйте масло строго по регламенту — или чаще.
Не перегревайте мотор.
Не экономьте на фильтрах.
Не ездите на "нулевом" уровне масла.
Следите за охлаждающей жидкостью и термостатом.
Соблюдаете это — и ваш мотор спокойно доживёт до полумиллиона.
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.
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