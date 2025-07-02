Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько зарплат россиянина уйдёт на покупку Lada Vesta? Эксперты дали точный ответ
В России цены на кофе, чай и какао значительно выросли
Как использование интернета снижает уникальность идей
Как правильно выбирать одежду для авиапутешествий
Пи Дидди признан виновным по двум пунктам: суд вынес вердикт по делу о секс-торговле
Отпуск с выгодой в 2026 году: в эти месяцы лучше планировать отдых
Ужин за 10 минут: готовим блинчик с говяжьим фаршем
Как выбрать кошку, которая будет всегда рядом: 10 преданных пород
Лайфхаки по уходу за кухней: как справиться с загрязнением ручек на плите легко и быстро

Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности

Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
5:06
Авто

Тысячи водителей годами ездят на одних и тех же моторах, не зная бед с капремонтом. Это не сказка, а реальность — если двигатель изначально сделан "на совесть". В этой подборке мы собрали двигатели, которые прославились невероятной надёжностью. Такие моторы спокойно проходят 300-400 тысяч километров и более, не требуя серьёзного вмешательства. Именно их выбирают опытные автомобилисты, ценящие надёжность и ресурс.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

1. Toyota 2.0 D-4D и 1.8 2ZR-FE

Японские моторы Toyota — синоним долговечности. Особенно хорошо себя зарекомендовали дизельный 2.0 D-4D (серии 1CD-FTV) и бензиновый 1.8 2ZR-FE, устанавливавшийся на Corolla и Auris.

Ресурс: до 500 000 км при должном обслуживании.
Особенности: надёжная цепь ГРМ, отсутствие масложора, простая конструкция.
Минусы: чувствительность к некачественному топливу (дизель).

2. Volkswagen 1.9 TDI (серия ALH и BXE)

Легендарный дизель VAG-концерна, ставший классикой надёжности. Эти моторы ставили на Passat, Golf, Skoda Octavia.

Ресурс: более 500 000 км при условии использования качественного масла и своевременной замены ремня ГРМ.
Плюсы: простой насос-форсунка, экономичность, хорошая тяга.
Минусы: на старых версиях может подтекать турбина.

3. Mitsubishi 4G63 и 4D56

Эти моторы называют "вечными" в среде любителей японского автопрома. Бензиновый 4G63 и дизельный 4D56 — одни из самых живучих агрегатов 90-х и начала 2000-х.

Ресурс: до 600 000 км на родном блоке.
Плюсы: ремонтопригодность, доступность запчастей, надёжность.
Минусы: слабая экологичность, высокий расход топлива по современным меркам.

4. Mercedes OM602 и OM603

Эти дизели — образец инженерной школы Daimler. Атмосферные и турбированные версии показывают стабильную работу даже после полумиллиона километров.

Ресурс: до 700 000 км без капиталки.
Плюсы: чугунный блок, низкая нагрузка на компоненты, выносливость.
Минусы: старые моторы, тяжелые по весу, сложнее найти живые экземпляры.

5. Honda K20 и K24

Бензиновые моторы серии K от Honda — фавориты среди тех, кто ценит высокие обороты и надёжность. Их устанавливают на Civic, Accord, CR-V.

Ресурс: 400 000+ км.
Плюсы: высокий КПД, стабильность, отсутствие проблем с поршневой группой.
Минусы: требует качественного масла, чувствительны к перегреву.

6. Opel X20XEV

Двигатель с конца 90-х, ставившийся на Vectra и Omega, доказал, что немецкий автопром умеет делать выносливые бензиновые моторы.

Ресурс: более 400 000 км.
Плюсы: тихая работа, выносливость, легкий ремонт.
Минусы: капризная электрика на старых авто.

7. Renault K9K (1.5 dCi)

Надёжный дизель, который можно встретить на Renault, Nissan и Dacia. При своевременной замене масла легко "ходит" до полумиллиона.

Ресурс: 450 000 км и более.
Плюсы: экономичный, простой, доступный в обслуживании.
Минусы: слабая турбина на ранних версиях.

Почему важно выбирать двигатель, а не марку

Один и тот же кузов с разными моторами — это два абсолютно разных автомобиля по ресурсу. Условная Toyota с 1.6-литровым мотором может "умереть" к 200 000, а с 1.8 ZR — пережить ещё три владельца. Поэтому при выборе машины с пробегом стоит начинать не с дизайна или комплектации, а с анализа двигателя: его истории, состояния и репутации.

Как продлить жизнь даже самому надёжному мотору

Даже самый живучий агрегат можно "убить" за 50 тысяч километров, если не обслуживать. Несколько простых советов:

  • Меняйте масло строго по регламенту — или чаще.

  • Не перегревайте мотор.

  • Не экономьте на фильтрах.

  • Не ездите на "нулевом" уровне масла.

  • Следите за охлаждающей жидкостью и термостатом.

Соблюдаете это — и ваш мотор спокойно доживёт до полумиллиона.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Домашние животные
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес Аудио 
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Авто
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт Аудио 
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Садоводство, цветоводство
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь Аудио 
Популярное
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями

Знаете, почему двигатель "засыпает" после городских пробок? Рассказываем, как его "разбудить" за 3 минуты — и почему это продлевает жизнь мотору.

3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Последние материалы
Ужин за 10 минут: готовим блинчик с говяжьим фаршем
Лайфхаки по уходу за кухней: как справиться с загрязнением ручек на плите легко и быстро
Как выбрать кошку, которая будет всегда рядом: 10 преданных пород
Как новые правила преобразят футбол: 8 изменений, о которых вам нужно знать
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Почему 7 часов сна — это идеал для людей старше 30 лет?
5 простых способов контролировать голод без строгих диет
Эти фильмы заменят психиатров: вот как ужастики влияют на ментальное здоровье
Новая глава в лечении онкологии: найдены бактерии, которые могут помочь в борьбе с раком
Стал бандитом после травмы: как удары по голове могут превратить добряка в злостного преступника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.