5 автомобилей, которые перенесут вас через 1000 км без стресса — уверенность на трассе

Комфорт и надёжность: 5 автомобилей, которым можно доверить 1000 км

2:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Есть машины, после которых выходишь на трассе будто после боксёрского поединка. А есть такие, где едешь часами — и всё равно чувствуешь себя человеком. Надёжно, тихо, удобно, без стресса. Вот пять таких проверенных временем авто, которые не подведут даже за 1000 км пути.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Camry

1. Toyota Camry XV50 / XV70

Почему брать:

Мягкая подвеска, просторный салон

Диванные кресла и тишина в салоне

Надёжные моторы (2.5 и 3.5), проверенный автомат

Минус:

Повышенный расход топлива

Но если хочешь доехать точно и без приключений — Camry не подведёт. Даже с загоревшимся "чеком".

2. Skoda Superb B8

Почему брать:

Крейсерская устойчивость, управляемость

Простор для всех, включая задний ряд

Отличный дизель для дальнобоя, экономия на топливе

Минус:

Капризная электрика на "уставших" экземплярах

Сложно найти более удобную трассовую машину за свои деньги — главное, брать живой вариант с надёжной коробкой DSG.

3. Subaru Outback V (5 поколение)

Почему брать:

Высокий клиренс и полный привод

Комфорт даже на разбитой дороге

Спокойная, но уверенная тяга

Минус:

Не любит разгон, зато идеально держит крейсерскую

Outback создан для поездок "через всё". Там, где заканчивается асфальт, он только начинает радовать.

4. Honda CR-V IV

Почему брать:

Удобные сиденья, много места

Простая и надёжная техника

Хороший баланс мягкости и устойчивости

Минус:

Шумоизоляция могла бы быть лучше

Если цель — доехать без сюрпризов, особенно с семьёй, CR-V — один из лучших вариантов.

5. Ford Mondeo 4 (рестайлинг)

Почему брать:

Трассовая "плавность", комфорт и простор

Хорошие комплектации даже на вторичке

Оптимален с атмосферником и автоматом

Минус:

EcoBoost требует аккуратного подхода и сервиса

Mondeo недооценён — а зря. Один из самых приятных вариантов за свои деньги на рынке с пробегом.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

