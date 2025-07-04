От Haval до Lada: шокирующая статистика разочарованных автомобилистов

Авто с КНР: что пошло не так? Реальные истории разочарованных владельцев

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайские авто стремительно ворвались на российский рынок, обещая "много машины за разумные деньги". Кто-то поверил и взял. Но сегодня всё больше тех, кто, продавая свой Haval или Geely, мечтает больше никогда к ним не возвращаться. Что пошло не так?

Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Tugella

Продал китайца — купил что угодно, но не снова китайца

По данным исследования "Авто.ру Бизнес", 60% владельцев китайских автомобилей премиум-класса после продажи даже слышать не хотят о машинах из КНР. Почти половина владельцев среднего сегмента также мечтает о пересадке на подержанные европейские авто. А среди владельцев бюджетных китайцев — около 40% уже ищут альтернативу.

И это ещё не всё. Каждый третий продавец недорогого китайца готов… вернуться к Lada. Уровень доверия — показательный.

Почему разочаровались? Три главные причины

1. Потеря ликвидности

Новая китайская машина стремительно дешевеет после покупки. Гораздо быстрее, чем Toyota или Volkswagen. А продать её потом без большой скидки — настоящее испытание.

2. Мелочи, которые бесят

Да, китайцы стали лучше. Но проблемы остаются. Где-то глючит мультимедиа, где-то облазит руль, у кого-то странно ведёт себя коробка. За 2,5-3,5 млн рублей ожидания совсем другие.

3. Дорогой и долгий ремонт

Парадокс: запчасти на европейцев и японцев достать проще, чем на новые китайские модели. Плюс ценник — запредельный. Литой диск на китайский кроссовер может стоить, как подержанная Lada.

А что с теми, кто продавал японцев и европейцев

Всё стабильно. Те, кто ездил на японцах, снова хотят японцев. Любители европейских авто — остаются верны Европе. Даже владельцы Lada чаще рассматривают следующей машиной другую Lada, чем китайца.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



