FIAT готовит три новинки: Pandissima, Fastback и новый пикап

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FIAT готовит к выпуску три новые модели в течение ближайших 15-18 месяцев, что станет важным шагом в стратегии трансформации бренда в по-настоящему глобального автопроизводителя.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Fiat логотип

Генеральный директор FIAT Оливье Франсуа подтвердил планы компании, подчеркнув стратегическую важность грядущих новинок. Речь идёт о Pandissima, Panda Fastback и новом пикапе, призванных укрепить позиции FIAT на ключевых мировых рынках.

Pandissima — это серийная версия концепта Giga Panda, который ранее привлёк внимание своей универсальностью и ориентацией на доступность. Официальная презентация Pandissima ожидается в конце 2025 года, и она станет первым шагом в реализации новой линейки компактных автомобилей FIAT.

Машина будет построена на платформе Smart Car, а её длина не превысит 4,5 метра, что делает её идеальной для городского движения. Pandissima ориентирована как на европейский рынок, так и на развивающиеся страны, включая Ближний Восток и Южную Америку.

Следом за ней появится Panda Fastback — серийная версия концепта с покатой крышей, которая заменит текущий фастбэк, продающийся в Южной Америке. Однако новинка будет предложена и на других рынках, включая Европу. В Италии Panda Fastback может стать преемником FIAT Tipo, чей жизненный цикл близится к завершению. Эта модель нацелена на покупателей, ищущих сочетание стиля и практичности в компактном кузове.

Третьей моделью станет пикап, который станет наследником FIAT Strada — успешной модели в Латинской Америке. Пока подробностей немного, но известно, что новый пикап будет продаваться по всему миру, отражая глобальные амбиции бренда. Судя по стратегии Stellantis, можно ожидать, что модель получит универсальную платформу и множество конфигураций — от коммерческого варианта до более премиального семейного авто.

Особое место в стратегии занимает Grande Panda — первая по-настоящему глобальная модель FIAT со времён Palio 1990-х годов. Эта модель, фактически родственная Pandissima, будет продаваться в Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке, с прогнозируемым объёмом производства до 300 000 автомобилей в год. Таким образом, Grande Panda станет символом обновлённого имиджа FIAT и его возвращения на развивающиеся рынки.

Оливье Франсуа отметил, что старт продаж Pandissima станет отправной точкой для более широкой презентации новой стратегии FIAT, в том числе в части электрификации, расширения модельного ряда и локализации производства. В условиях растущей конкуренции среди доступных автомобилей, FIAT делает ставку на простоту, доступность и узнаваемый стиль Panda, адаптируя эти принципы к современным требованиям рынка.

Таким образом, предстоящие 18 месяцев обещают стать поворотным моментом для FIAT. Бренд намерен не просто вернуться к глобальному присутствию, но и предложить доступные, современные и эффективные решения для самых разных категорий потребителей по всему миру.

Уточнения

FIAT (акроним от Fabbrica Italiana Automobili Torino с итал. — «Итальянская автомобильная фабрика Турина») — итальянская компания — производитель автомобилей. Штаб-квартира расположена в Турине (регион Пьемонт).

