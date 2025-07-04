Audi на дне рейтинга новых автомобилей 2025: Почему роскошь не гарантирует качество?

Почему Toyota и BMW удивили высоким числом жалоб на новые модели в 2025 году?

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Свежие данные исследования качества новых автомобилей J. D. Power U. S. Initial Quality Study 2025 года показали тревожные тенденции для премиальных брендов — особенно для Audi, которая заняла последнее место в общем рейтинге.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Audi S3

Исследование основывается на отзывах 92 694 владельцев и арендаторов автомобилей 2025 модельного года и охватывает такие аспекты, как двигатель, информационно-развлекательная система, интерьер и общее впечатление от вождения.

Audi оказалась на дне рейтинга с 269 зарегистрированными проблемами на каждые 100 автомобилей. Это худший результат среди всех брендов. Чуть выше расположилась Volvo с 258 жалобами на 100 машин. Такая статистика, по мнению экспертов, связана с переходом на сенсорные экраны и отказом от физических кнопок, что делает интерфейс менее интуитивным и более подверженным сбоям.

На противоположном конце шкалы — Lexus, который лидирует с 166 проблемами на 100 автомобилей, что подтверждает репутацию бренда как одного из самых надёжных в индустрии. Второе место занял Nissan с 169 проблемами, а третье — неожиданно низко расположившийся Infiniti, показавший 242 жалобы. Это подчёркивает, что даже среди одного автоконцерна качество может существенно варьироваться.

Средний показатель по отрасли оказался значительно выше, чем ожидалось, и многие популярные бренды оказались ниже этой планки: BMW (196), Toyota (200), Mercedes-Benz (210) и Volkswagen (225) — все они показали результат хуже ожидаемого. Особенно удивителен результат Toyota, традиционно воспринимаемой как эталон надёжности.

Одним из ключевых выводов исследования стало то, что чем более "технологичным" становится автомобиль, тем больше сбоев он вызывает у пользователей. Особенно много нареканий связано с информационно-развлекательными системами, сенсорными панелями климат-контроля и подстаканниками, в которые не помещаются бутылки и стаканы разных размеров — казалось бы, мелочь, но раздражающая в повседневной эксплуатации.

Также отмечается, что новые автомобили чаще вызывают жалобы, чем модели предыдущих поколений, несмотря на обилие нововведений. Отдельного внимания заслуживают гибриды с зарядкой от сети (Plug-In), которые, по сравнению даже с полностью электрическими автомобилями, вызывают больше проблем у владельцев. Это говорит о сложной инженерной архитектуре и не до конца отлаженных технологиях, несмотря на стремление производителей соответствовать экологическим стандартам.

В итоге исследование J. D. Power 2025 подтверждает: роскошь не гарантирует качества, а переход к сенсорным технологиям пока что больше раздражает, чем радует. Для таких брендов, как Audi, вывод очевиден — пора пересматривать подход к взаимодействию с водителем и пересматривать технологические приоритеты.

Уточнения

Audi AG — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi.

