Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как прищипка побегов поможет баклажанам налиться соком
Древняя проказа в Америке: шокирующее открытие для научного мира
Проверьте, как лимон может восстановить вашу духовку за 30 минут
Мишель Рапопорт стала матерью: внучка Кобзона впервые показала ребёнка
Как Exocube трансформирует косметологию, используя силу экзосом из вашей крови
Неожиданное утро в Японии: чёрный медведь остановил все полеты в аэропорту Ямагата
Лето без света: высокая температура воды влияет на работы АЭС в Европе
Низкоинтенсивные тренировки: что выбрать при болях в коленях — советы от врачей
BMW внедряет новую защиту от воров колёсных дисков

Автомобильный кризис: как Nissan использует жизненные модели для борьбы за выживание

Неожиданное возрождение: три модели Nissan, которые спасают компанию от краха
3:33
Авто

Автоконцерн Nissan переживает непростые времена. Несмотря на бурно растущий рынок недорогих автомобилей, общие продажи бренда продолжают снижаться. Однако три модели — Versa, Kicks и Leaf — демонстрируют неожиданное возрождение интереса у покупателей, особенно в США.

Согласно официальным данным, во втором квартале 2025 года продажи Nissan и его премиального бренда Infiniti в США снизились на 6,5% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Сам Nissan потерял 6,1%, а Infiniti показал падение на тревожные 12,7%. За первые шесть месяцев 2025 года общий спад составил 0,2%, что отражает нарастающее давление на компанию как со стороны конкуренции, так и из-за внутренних проблем.

Тем не менее, три доступных автомобиля Nissan резко выделяются на фоне общего спада. Компактный седан Versa продемонстрировал рост продаж на 71,9%, что делает его самым динамично развивающимся продуктом в линейке. Далее следует субкомпактный кроссовер Kicks с приростом 52,8%, поддержанный обновлением модели, поступившей в салоны в конце 2024 года. Замыкает тройку электрический хэтчбек Leaf, продажи которого выросли на 28% — стабильный результат на фоне общей стагнации рынка электрокаров.

Рост спроса на эти модели объясняется сразу несколькими факторами. Резкое повышение цен на новые автомобили в США заставляет покупателей искать более доступные варианты, в том числе в сегменте малолитражек и электричек. Кроме того, рынок подержанных автомобилей уже не предлагает тех выгодных условий, которые были доступны ранее, и это тоже направляет внимание к новым, но недорогим моделям.

Тем временем за пределами США дела Nissan выглядят гораздо мрачнее. В Великобритании компания сократила 250 рабочих мест, а по сообщениям Reuters, допускает задержки платежей поставщикам не только в Британии, но и в других частях Европы.

Генеральный директор Иван Эспиноза запустил масштабную программу по сокращению издержек на 3,4 миллиарда долларов в течение двух лет. В рамках этой стратегии штаб-квартира Nissan в Иокогаме будет продана за $700 миллионов — шаг, который подчёркивает срочность текущих финансовых трудностей.

Показательно, что Nissan потерял $4,5 миллиарда в предыдущем финансовом году. На фоне таких убытков компания вела переговоры о слиянии с Honda, однако переговоры завершились безрезультатно. В условиях усиливающейся конкуренции и перехода на электромобили Nissan оказался в положении, когда ставка на дешёвые и надёжные модели может стать последним шансом сохранить позиции на рынке.

Таким образом, пока крупные сегменты буксуют, недорогие модели становятся для Nissan спасательным кругом. В ближайшие месяцы компания должна решить, сможет ли она сделать из этих точек роста новый фундамент для будущего — или же продолжит терять рынок, несмотря на временные успехи.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Туризм
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки" Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Популярное
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана

В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.

Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Итоги удара по ТЦК в Полтаве 2 жертвы и 47 раненых - что об этом думают украинцы? Любовь Степушова Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер Пророчества и реальность: что ждёт мавзолей Ленина после выхода 'Мумии'? Анна Яковлева
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Устраните запах туалета с помощью простой шипучей таблетки: вот как это сделать
Устраните запах туалета с помощью простой шипучей таблетки: вот как это сделать
Последние материалы
BMW внедряет новую защиту от воров колёсных дисков
Традиция, делящая Италию: как сахар меняет вкус пасты и создаёт кулинарный спор
Галустян изменил образ: новая версия комика без бороды покоряет Instagram!
Током ударило всю семью: что случилось на пирсе в Кемере
Секреты притяжения: как стать более привлекательным без идеальной внешности
Неожиданное возрождение: три модели Nissan, которые спасают компанию от краха
Один запах — и все на кухне: ароматы, которые сделают выпечку вашей визитной карточкой
Почему поцелуи с кошкой могут быть опасны для людей и животных?
Зачем разогревать аэрофритюрницу? Топ-5 ошибок, которые многие допускают
Эффективные тренировки: узнайте пять простых движений для идеальной фигуры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.