Автомобильный кризис: как Nissan использует жизненные модели для борьбы за выживание

Неожиданное возрождение: три модели Nissan, которые спасают компанию от краха

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Автоконцерн Nissan переживает непростые времена. Несмотря на бурно растущий рынок недорогих автомобилей, общие продажи бренда продолжают снижаться. Однако три модели — Versa, Kicks и Leaf — демонстрируют неожиданное возрождение интереса у покупателей, особенно в США.

Согласно официальным данным, во втором квартале 2025 года продажи Nissan и его премиального бренда Infiniti в США снизились на 6,5% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Сам Nissan потерял 6,1%, а Infiniti показал падение на тревожные 12,7%. За первые шесть месяцев 2025 года общий спад составил 0,2%, что отражает нарастающее давление на компанию как со стороны конкуренции, так и из-за внутренних проблем.

Тем не менее, три доступных автомобиля Nissan резко выделяются на фоне общего спада. Компактный седан Versa продемонстрировал рост продаж на 71,9%, что делает его самым динамично развивающимся продуктом в линейке. Далее следует субкомпактный кроссовер Kicks с приростом 52,8%, поддержанный обновлением модели, поступившей в салоны в конце 2024 года. Замыкает тройку электрический хэтчбек Leaf, продажи которого выросли на 28% — стабильный результат на фоне общей стагнации рынка электрокаров.

Рост спроса на эти модели объясняется сразу несколькими факторами. Резкое повышение цен на новые автомобили в США заставляет покупателей искать более доступные варианты, в том числе в сегменте малолитражек и электричек. Кроме того, рынок подержанных автомобилей уже не предлагает тех выгодных условий, которые были доступны ранее, и это тоже направляет внимание к новым, но недорогим моделям.

Тем временем за пределами США дела Nissan выглядят гораздо мрачнее. В Великобритании компания сократила 250 рабочих мест, а по сообщениям Reuters, допускает задержки платежей поставщикам не только в Британии, но и в других частях Европы.

Генеральный директор Иван Эспиноза запустил масштабную программу по сокращению издержек на 3,4 миллиарда долларов в течение двух лет. В рамках этой стратегии штаб-квартира Nissan в Иокогаме будет продана за $700 миллионов — шаг, который подчёркивает срочность текущих финансовых трудностей.

Показательно, что Nissan потерял $4,5 миллиарда в предыдущем финансовом году. На фоне таких убытков компания вела переговоры о слиянии с Honda, однако переговоры завершились безрезультатно. В условиях усиливающейся конкуренции и перехода на электромобили Nissan оказался в положении, когда ставка на дешёвые и надёжные модели может стать последним шансом сохранить позиции на рынке.

Таким образом, пока крупные сегменты буксуют, недорогие модели становятся для Nissan спасательным кругом. В ближайшие месяцы компания должна решить, сможет ли она сделать из этих точек роста новый фундамент для будущего — или же продолжит терять рынок, несмотря на временные успехи.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.

