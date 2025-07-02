2000 видов неисправностей: как Renault меняет диагностику с помощью ИИ — удивительные результаты!

Секреты акустической диагностики: как Renault управляет посторонними шумами в автомобилях

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В то время как ИИ пугает многих работников офисной сферы, в автомобильной индустрии он уже доказал свою пользу — особенно в ремонте и диагностике. Компания Renault внедрила технологию, способную распознавать более 2000 типов неисправностей по звуку, и это только начало.

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Шум, который всё объяснит

В техническом центре Renault в Джанкуре, недалеко от Парижа, инженеры сосредоточились на одной из самых распространённых жалоб клиентов — посторонние звуки в автомобиле. Субъективное восприятие делает такие жалобы сложными для точной диагностики, ведь "щелчок" для одного может быть "скрипом" для другого. Именно тут на помощь приходит ИИ.

Разработанная система на основе общей базы данных умеет различать около двух тысяч шумов и помогает техникам сократить время поиска неисправностей. Более того, приложение можно использовать даже без визита в мастерскую — водители смогут записывать шумы прямо в мультимедийной системе автомобиля и отправлять их механикам.

Diag Predict — будущее диагностики уже рядом

Второе направление, над которым работают специалисты Renault, — технология Diag Predict. Она начнёт массово внедряться с 2026 года и будет работать в тандеме с функцией Diag Remote, которая уже позволяет удалённо собирать коды ошибок и анализировать их. Пока функция ограничена новыми моделями, например Megane E-Tech, но компания обещает расширение.

ИИ будет сопоставлять полученные данные с архивами предыдущих ремонтов, чтобы заранее определить, какие запчасти понадобятся. Это сократит ненужные визиты и простои, особенно в случае отсутствия нужных компонентов. Цель Renault — чтобы к моменту визита в сервис 60% неисправностей уже были известны.

Роботы-маляры: технология без запаха краски

В области кузовного ремонта Renault делает ставку на автоматизацию рутинных задач. После успешного внедрения машины для автоматического дозирования краски, теперь инженеры разрабатывают робота, способного выполнять простые покрасочные операции.

Он не заменит профессионального маляра, но освободит мастеров от повторяющихся и вредных для здоровья операций. Работать такой робот сможет даже в нерабочие часы, не уставая и не вдыхая растворители. Пока технология далека от промышленной автоматизации, как на заводах, но её потенциал для ретуши подержанных авто очевиден.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.

