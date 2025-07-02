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Резкое падение акций Tesla: что стоит за угрозами Трампа бизнесмену?

Трамп готовит удар по миллиардеру: зачем сокращает субсидии Маску?
2:10
Авто

Президент США Дональд Трамп предложил сократить государственные субсидии для Илона Маска и его компаний, включая Tesla и SpaceX. Свое обращение он направил в Департамент эффективности государственного управления, заявив, что такие меры помогут сэкономить значительные бюджетные средства.

Дональд Трамп, Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп, Илон Маск

Конфликт усиливается

Противостояние между двумя влиятельнейшими фигурами США — президентом и самым богатым предпринимателем страны — вновь разгорелось после того, как Илон Маск подверг критике законопроект Трампа, касающийся масштабного снижения налогов и урезания госрасходов. В ответ миллиардер пообещал создание собственной политической партии под названием "Америка", призванной противостоять как демократам, так и республиканцам.

Tesla под давлением

На фоне резких заявлений главы государства акции Tesla просели более чем на 6% до открытия торгов. Это связано с неопределённостью вокруг будущего роботакси, которое компания планирует запустить в массовое производство. Проект находится в ожидании одобрения Министерства транспорта. Кроме того, дочерняя компания Маска SpaceX имеет действующие федеральные контракты на сумму 22 миллиарда долларов — и теперь их выполнение под вопросом.

Жёсткие заявления Трампа

"Илон мог бы получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории. Без них ему, вероятно, пришлось бы закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку", — написал Трамп в социальной сети.

Также он добавил, что нужно прекратить запуски ракет, спутников или производство электромобилей — и тогда страна сэкономит целое состояние.

"Сократите всё", — парирует Маск.

Возможная депортация

На этом словесная перепалка не закончилась. Позже Трамп заявил, что вопрос о депортации Илона Маска — "вполне реален и заслуживает рассмотрения". Напомним, глава Tesla родился в Южной Африке и получил гражданство США в 2002 году.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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