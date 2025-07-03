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Новый BMW M2 CS: как редкое купе сбивает с ног автолюбителей

M2 CS: Почему автолюбители штурмуют дилеров — неожиданная привлекательность нового BMW!
3:19
Авто

Новое поколение BMW M2 CS может и не получило всех "фишек", которые фанаты ожидали, но спрос на этот спортивный купе оказался впечатляющим. Несмотря на отсутствие механической коробки передач, лёгкого углепластикового капота и даже полноценного руководства по эксплуатации, покупатели, особенно в США, буквально штурмуют дилеров.

BMW M2 CS
Фото: commons.wikimedia by Alexandre Prevot from Nancy, France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
BMW M2 CS

BMW официально подтвердила, что спрос на M2 CS 2026 года выпуска настолько высок, что компания увеличила производственные квоты для этой модели. Об этом сообщила Сильвия Нойбауэр, отметив, что интерес к новинке проявляют не только американцы, но и автолюбители в Германии и Китае. Тем не менее, модель останется редкой: мировой тираж, по прогнозам, не превысит 2000 экземпляров, что делает её особенно ценной для коллекционеров.

Что же привлекает в этом автомобиле? В первую очередь — потрясающие характеристики. M2 CS легче стандартного M2 примерно на 100 фунтов, а под капотом скрывается форсированный двигатель, выдающий 523 л. с. и 479 фунт-фут крутящего момента. Благодаря этому разгон до 60 миль в час занимает всего 3,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 188 миль в час. Это показатели, которыми может похвастаться далеко не каждый суперкар.

Однако энтузиастов смутило отсутствие ручной трансмиссии — M2 CS предлагается исключительно с 8-ступенчатым автоматом. Несмотря на традиционную любовь фанатов BMW M к "механике", продажи показывают, что подавляющее большинство клиентов всё же выбирает удобство и быстродействие автомата. Также автомобиль получил новые настройки подвески, рулевого управления и шасси, которые обещают выдающийся уровень управляемости как на треке, так и на дорогах общего пользования.

Интересной особенностью стало и отсутствие полноценного руководства пользователя, что вызвало недоумение у многих покупателей. Но даже без инструкции M2 CS продаётся настолько успешно, что BMW не планирует вносить серьёзные изменения в спецификации. Более того, комплектация предлагает опциональные карбон-керамические тормоза, подчёркивающие спортивный характер автомобиля, и адаптивные элементы подвески, нацеленные на точную отдачу и комфорт.

Цена также впечатляет: $98 600 без опций, и легко превышает $100 000 в "топе". Это делает M2 CS не просто спортивным купе, а почти эксклюзивным клубным автомобилем, особенно с учётом ограниченного производства.

Таким образом, несмотря на критику и сомнения, M2 CS стал новым примером того, как премиум-бренд может формировать спрос не столько через технические новшества, сколько через имидж, производительность и дефицит. Новый купе обещает стать не просто быстрой машиной, но и объектом коллекционирования — с цифровой эрой, минимализмом и мощью под капотом.

Уточнения

BMW AG — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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