Mazda CX-5 нового поколения: Как японцы планируют изменить правила игры на рынке SUV?

Новый Mazda CX-5 2026: Бросит ли вызов Tesla и Toyota?

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На фоне ожесточённой борьбы за звание самого продаваемого автомобиля в мире Mazda решила напомнить о себе — с амбициозными планами на 2026 год и новым поколением CX-5.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Mazda

Аналитик JATO Dynamics Фелипе Муньос сообщил, что Toyota RAV4 вновь обошёл Tesla Model Y, вернув себе титул бестселлера. Однако в тени этих гигантов зреет интересный поворот: Mazda CX-5 нового поколения обещает поднять планку в сегменте компактных SUV.

Официально представленный только в виде тизеров, новый CX-5 третьего поколения выйдет в 2026 году. Уже известно, что дизайн станет более престижным и премиальным, с тонкими фарами, многослойной графикой дневных ходовых огней и новыми задними фонарями. По задумке Mazda, это будет автомобиль не только для семьи, но и для тех, кто ценит стиль на уровне BMW и Lexus.

Новый CX-5 активно сравнивают с BMW X3 и Lexus NX, что говорит о желании Mazda выйти за пределы "народного" сегмента. При этом производитель обещает сохранить традиционные ценности бренда: ориентацию на водителя, продвинутую безопасность и практичность. В условиях, когда рынок SUV становится всё более перенасыщенным, Mazda делает ставку на индивидуальность и эмоциональную привлекательность.

Что касается технической части, производитель пока хранит молчание. Но по предварительным данным, базовым вариантом станет 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель, а в 2027 году Mazda представит собственную гибридную установку, созданную на базе Skyactiv-Z — нового семейства двигателей с упором на экологичность и эффективность. Это станет шагом вперёд на фоне растущей конкуренции с гибридными и электрическими решениями Toyota, Honda и Hyundai.

Хотя Mazda продолжает сотрудничество с Toyota (в том числе по совместной платформе и возможному будущему двигателю для Supra), бренд чётко демонстрирует независимость и намерение конкурировать напрямую с лидерами сегмента. И если CX-5 оправдает ожидания, у компании есть шанс вернуть себе долю рынка, утерянную в последние годы.

Показателен пример Tesla Model Y, чья слегка обновлённая версия быстро потеряла позиции. Это подчёркивает: статус бестселлера не гарантирует успеха, если модель не эволюционирует вместе с рынком. Mazda, похоже, это понимает и готова предложить CX-5, который будет не просто очередным кроссовером, а серьёзным игроком на глобальной арене.

Новый CX-5 — это не просто модель для лояльных клиентов, а стратегическая ставка компании. Ставка на дизайн, технологии и тонкий баланс между практичностью и премиумом. Смогут ли в Хиросиме создать автомобиль, который в будущем бросит вызов не только Toyota, но и Tesla? Ответ мы узнаем в ближайшие два года.

Уточнения

Mazda CX-5 — компактный кроссовер, выпускаемый японской автомобильной компанией Mazda.

