Не бренд важен, а что внутри: вот какие китайские авто россияне покупают чаще других

Китайские автомобили стремительно завоёвывают российский рынок. Особенно активно их покупают в сегменте кроссоверов. Если ещё несколько лет назад к ним относились с осторожностью, то сегодня они воспринимаются как полноценная альтернатива привычным брендам.
Эксперты группы компаний "АВТОДОМ" назвали модели, которые пользуются наибольшим спросом у россиян. В списке лидеров оказались Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval M6, Belgee X50 и X70, а также Jetour Dashing.
По словам специалистов, автолюбители сегодня смотрят не столько на логотип на капоте, сколько на реальное соотношение цены, оснащения и надёжности. И именно по этим параметрам китайские кроссоверы уверенно обходят конкурентов.
Haval Jolion — универсальный кроссовер с современной цифровой приборкой, удобным интерфейсом и широким набором систем помощи водителю. Отличается надёжной технической базой и разумной ценой.
Geely Coolray — привлекает хорошей управляемостью, бодрым ходом и качественным мультимедийным комплексом. Особенно популярен у молодых семей и активных водителей.
Chery Tiggo 7 Pro Max — делает ставку на комфорт, богатое оснащение и современные технологии. В числе фишек — система кругового обзора и продвинутая электроника.
Jetour Dashing — новичок на рынке, который быстро нашёл свою аудиторию благодаря эффектному дизайну, просторному салону и полному набору нужных опций.
Belgee X50 и X70 — эти модели собираются в Беларуси с учётом российских условий. Это не только снижает стоимость, но и упрощает сервис и подбор запчастей.
Haval M6 — доступный кроссовер с экономичным двигателем, достаточным уровнем комфорта и ценником до 2,5 млн рублей. Отличный вариант для тех, кто ищет практичный семейный автомобиль.
Китайские автопроизводители сделали ставку на технологии, дизайн и адаптацию к российскому рынку — и не прогадали. Теперь это уже не временное решение, а полноценный выбор для многих автовладельцев, сообщает tmn.aif.ru.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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