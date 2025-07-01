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Не бренд важен, а что внутри: вот какие китайские авто россияне покупают чаще других

2:31
Авто

Китайские автомобили стремительно завоёвывают российский рынок. Особенно активно их покупают в сегменте кроссоверов. Если ещё несколько лет назад к ним относились с осторожностью, то сегодня они воспринимаются как полноценная альтернатива привычным брендам.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chery Tiggo 7 Pro Max

Эксперты группы компаний "АВТОДОМ" назвали модели, которые пользуются наибольшим спросом у россиян. В списке лидеров оказались Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval M6, Belgee X50 и X70, а также Jetour Dashing.

Почему россияне выбирают китайские машины

По словам специалистов, автолюбители сегодня смотрят не столько на логотип на капоте, сколько на реальное соотношение цены, оснащения и надёжности. И именно по этим параметрам китайские кроссоверы уверенно обходят конкурентов.

Какие модели лидируют

  • Haval Jolion — универсальный кроссовер с современной цифровой приборкой, удобным интерфейсом и широким набором систем помощи водителю. Отличается надёжной технической базой и разумной ценой.

  • Geely Coolray — привлекает хорошей управляемостью, бодрым ходом и качественным мультимедийным комплексом. Особенно популярен у молодых семей и активных водителей.

  • Chery Tiggo 7 Pro Max — делает ставку на комфорт, богатое оснащение и современные технологии. В числе фишек — система кругового обзора и продвинутая электроника.

  • Jetour Dashing — новичок на рынке, который быстро нашёл свою аудиторию благодаря эффектному дизайну, просторному салону и полному набору нужных опций.

  • Belgee X50 и X70 — эти модели собираются в Беларуси с учётом российских условий. Это не только снижает стоимость, но и упрощает сервис и подбор запчастей.

  • Haval M6 — доступный кроссовер с экономичным двигателем, достаточным уровнем комфорта и ценником до 2,5 млн рублей. Отличный вариант для тех, кто ищет практичный семейный автомобиль.

Китайские автопроизводители сделали ставку на технологии, дизайн и адаптацию к российскому рынку — и не прогадали. Теперь это уже не временное решение, а полноценный выбор для многих автовладельцев, сообщает tmn.aif.ru.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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