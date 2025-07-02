Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар

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Цены на топливо растут быстрее, чем большинство зарплат. Поэтому неудивительно, что водители всё чаще задумываются: на какой скорости машина потребляет меньше всего бензина?

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Ответ не так прост, как кажется. Ведь расход топлива зависит от множества факторов — от мощности двигателя до формы кузова и давления в шинах. Но один из главных параметров всегда остаётся неизменным — это скорость.

Почему скорость так важна

Проблема в том, что топливо начинает расходоваться не пропорционально росту скорости, а гораздо быстрее. Чем выше скорость — тем больше сопротивление воздуха и тем сложнее двигателю поддерживать движение. А значит — выше расход.

Существуют ли универсальные цифры

Да, и они практически не меняются десятилетиями. Ещё в советских автошколах учили: после 90 км/ч расход топлива начинает расти намного быстрее. Современные исследования это подтверждают.

По данным Министерства энергетики США, идеальный скоростной режим для большинства легковых автомобилей — от 88 до 96 км/ч (55-60 миль в час). При увеличении скорости с 96 до 105 км/ч расход топлива возрастает на 5%. Разгон до 115 км/ч добавит ещё 12-17%. А если ехать 120 км/ч — готовьтесь к перерасходу уже в 23%. При движении ближе к 160 км/ч бензобак опустошается буквально на глазах.

Российские тесты: всё то же самое

Российские испытания это только подтвердили. На примере популярного седана с мотором 1.6 л (123 л. с.) и классическим "автоматом" расчёты показали следующее:

на 80 км/ч — расход 5,7 л/100 км;

на 100 км/ч — 6,5 л;

на 120 км/ч — уже 8,2 л;

на 160 км/ч — целых 12-13 л на сотню.

Где же золотая середина

Идеальная скорость для трассы — это 80-100 км/ч. В отдельных случаях — до 110-120 км/ч, если позволяет трафик и дорога. Двигатель работает эффективно, сопротивление воздуха ещё не критично, а топливо уходит разумными порциями.

А вот разгоняться до 150-160 км/ч — занятие не только затратное, но и бессмысленное. Никакой экономии — только быстрый износ автомобиля и частые визиты на заправку.

Уточнения

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания.

