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Коробка начала вести себя странно? Эти симптомы могут стоить вам целого ремонта

2:16
Авто

Коробка передач редко выходит из строя внезапно. Почти всегда она заранее подаёт сигналы, которые опытный водитель может заметить. Игнорировать их — значит готовиться к дорогостоящему ремонту.

Педали
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Педали

Директор отдела механических ремонтов компании Saida Kia рассказал, какие симптомы говорят о скором выходе трансмиссии из строя.

Передачи включаются с трудом

Это первый тревожный сигнал для владельцев автомобилей с механической коробкой. Если передачи стали включаться через силу, сопровождаются хрустом или сопротивлением — пора насторожиться.

Владельцы "роботов" заметят подёргивания, долгие паузы между переключениями и ошибки на панели. Обычно причина кроется в износе синхронизаторов, проблемах со сцеплением или недостатке трансмиссионной жидкости.

Подёргивания и провалы при разгоне

Автоматические коробки и вариаторы проявляют неисправности по-своему. Подёргивания, пробуксовки, задержки старта с места или рывки при переключении — это явные признаки надвигающихся проблем. Чем раньше их заметить, тем выше шанс обойтись без капитального ремонта.

Посторонние шумы и вибрации

Любые странные звуки из-под днища — повод прислушаться. Скрежет, скрип, вибрации, усиливающиеся с ростом скорости, или металлический стук на нейтралке могут указывать на износ подшипников, шестерён или проблемы с масляным голоданием.

Масляные пятна под машиной

Если под машиной начали появляться тёмные пятна, это тревожный знак. Утечка трансмиссионной жидкости — один из самых очевидных симптомов неполадок. Проверяйте уровень масла в коробке регулярно — по щупу (если он есть) или по индикатору. Падение уровня — повод ехать в сервис.

Запах гари и аварийный режим

Для автоматов и вариаторов перегрев — особо опасный враг. Если в салоне появился запах горелого масла или коробка внезапно перешла в аварийный режим (ограничение скорости, потеря тяги) — это критический сигнал. Медлить нельзя — риск серьёзных повреждений максимальный.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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