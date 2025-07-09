Хотели сдать старую — автосалон приготовил свой сценарий: чем оборачивается трейд-ин для водителей

Эксперты объяснили, когда выгодно сдавать авто по трейд-ин

5:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Сегодня почти каждый автосалон предлагает программу трейд-ин: сдаёшь старую машину — и забираешь новую, просто доплатив разницу. Казалось бы, удобно. Но есть нюанс: опытные перекупщики советуют семь раз подумать, прежде чем соглашаться.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Как работает трейд-ин

Схема выглядит просто: владелец приезжает в дилерский центр, где специалисты оценивают его автомобиль. Если цена устраивает, заключается договор купли-продажи старого авто. Эти деньги идут в счёт новой машины. Остаток можно доплатить наличными или взять в кредит.

Главный плюс очевиден — не нужно искать покупателя, показывать машину, заниматься документами. Быстро, удобно и с гарантией юридической чистоты. Плюс ко всему, не нужно беспокоиться о мошенниках на вторичном рынке или юридических рисках при самостоятельной продаже.

Где подвох

Но есть и обратная сторона. Перекупщики предупреждают: будьте готовы к тому, что ваш автомобиль оценят намного дешевле рынка. Причём разница может достигать 30-40%, а иногда и больше — особенно если модель не самая популярная или имеет технические нюансы.

То есть, продав машину самостоятельно, вы почти наверняка получите больше. А так называемая "скидка" на новый автомобиль — всего лишь маркетинговый трюк, который не компенсирует потерю. Формально она есть, но на деле — это просто перераспределение цены.

Почему дилеру это выгодно

Автосалон не просто продаёт вам новую машину. Он ещё и получает ваш подержанный автомобиль, который потом перепродаст по рыночной цене. Прибыль двойная — и с продажи новой машины, и с реализации старой.

Причём часто дилеры торгуют подержанными машинами ещё выгоднее, чем новыми. Ведь на вторичке спрос огромный, особенно если речь идёт о ликвидных моделях с прозрачной историей.

Иногда для заманивания клиентов менеджеры обещают "сладкую" цену за старое авто. Но при финальной проверке вдруг выясняется, что у машины "неожиданно" есть масса скрытых дефектов. Цена резко падает. А покупатель, который уже морально настроился на покупку новой машины, вынужден с этим смириться. Такая практика, к сожалению, распространена.

Ограниченный выбор

Ещё один минус — выбор новых автомобилей. Придётся выбирать только среди тех марок и моделей, что есть у конкретного дилера. И часто базовые комплектации в наличии отсутствуют.

Покупателю могут предложить более дорогую версию с ненужными опциями — например, с панорамной крышей, премиальной мультимедией или обогревом всех сидений. Добавьте сюда страховку, навязанные сервисные пакеты, коврики, сигнализацию — и вот вы уже заплатили не за машину, а за целый комплекс "услуг".

И если раньше подобные доплаты были больше проблемой премиум-сегмента, то теперь это встречается даже у массовых брендов.

Трейд-ин не для всех

Важно понимать: трейд-ин работает только для покупки новых автомобилей и в рамках одной сети или бренда. Если вы хотите вместо старого авто пересесть, например, на подержанную машину премиум-класса или на более свежий автомобиль другой марки — эта программа не поможет.

Кроме того, многие автомобилисты принципиально не хотят связываться с новыми машинами, учитывая, что современные модели порой обладают меньшим ресурсом и дороже в обслуживании. Особенно это актуально для любителей проверенных временем машин с простыми моторами и минимальной электроникой.

Стоит ли покупать авто, сданное по трейд-ин

Многие считают такие машины отличным вариантом: юридически чисто, без скрытых залогов и кредитов. Действительно, дилер обязан проверить документы и снять все обременения.

Но не всё так радужно. Дилер редко вкладывается в полноценную предпродажную подготовку — максимум мойка и чистка салона. Серьёзные вложения, такие как замена амортизаторов, тормозных дисков, ремонт подвески или устранение масложора, его не интересуют.

Даже диагностика может быть формальной. Никто не будет разбирать мотор или коробку, чтобы проверить их состояние. Поэтому шанс купить "уставшую" машину остаётся высоким.

Для кого трейд-ин — всё же выход

Честно говоря, трейд-ин имеет смысл, если:

Вы хотите избавиться от старого авто быстро и без лишней головной боли.

У машины сложная юридическая история, которая затруднит самостоятельную продажу.

Вы морально готовы заплатить за удобство.

Или просто не хотите тратить время на просмотры, звонки и торг с покупателями.

Для всех остальных — самостоятельная продажа почти всегда выгоднее.

Программа трейд-ин — это не про выгоду, а про удобство. Если у вас есть время и желание продать машину самостоятельно — почти всегда это будет разумнее. А трейд-ин подходит тем, кто ценит скорость, комфорт и готов за это переплатить.

Уточнения

Води́тель — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие). Кроме того, «водителем» называют человека, который учит вождению, находясь непосредственно в транспортном средстве. Изредка «водителем» называют и пилота самолёта.

