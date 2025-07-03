Легендарные машины: какие авто проезжают миллион километров и остаются на ходу

Не умирающие машины: топ 7 авто с бесконечным пробегом

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Слышали истории про автомобили, которые проезжают по миллиону километров и не сдаются? Список настоящих железных стариков, не утративших силы даже спустя десятилетия.

Фото: Mercedes is licensed under public domain Mercedes-Maybach S-Class

Volvo 850 — как старый кожаный диван: моторы — пятёрки с цепным приводом — легко ходят по 500 000 км. Подвеска крепкая, ржавчине не сдаётся. Главное — найти живой экземпляр.

Lexus ES350 — один из любимцев в такси США. Двигатель 2GR-FE и автомат — проверенная связка. Расходы на обслуживание минимальны, ресурс — огромен.

Lexus LS400 — уже легенда. 1UZ-FE признан одним из самых надёжных V8 в истории. Такие авто в Японии до сих пор в строю, хотя им по 30 лет.

Mercedes W124 и W123 — те, кто помнит, как выглядят настоящие "мерсы". Миллион километров? Запросто. Но надо уметь отличать ржавчину от патина.

Lexus LX и Land Cruiser 200 — вечные рамные внедорожники. Надёжные, как трактор, комфортные, как самолёт. В США спокойно ездят с пробегами за 500 000 км.

А вот Mercedes S-Class W221 — спорный гость. Если он с "родным" пробегом и не видел колхозного ремонта — машина-сказка. Но таких экземпляров почти не осталось.

Acura TLX и Lexus IS350 тоже в списке, но редкость в России делает их сложными в содержании — запчасти дорогие, ликвидность невысока.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

