Этот хэтчбек стал абсолютным лидером: 270 111 покупателей за 2024 год — откройте секреты успеха!

Пока в России правят бал китайские бренды, европейцы могут позволить себе выбирать из всего многообразия мирового автопрома. Интересно, какие машины оказались самыми популярными в 2024 году?
Всего за год в Европе было продано 12,8 млн новых легковых автомобилей. Рост скромный — всего 0,9%. В топе брендов привычный лидер: Volkswagen — 1,35 млн авто, за ним идут Toyota, BMW, Skoda и Mercedes-Benz.
Но ещё любопытнее — статистика по моделям.
10 место — Toyota Yaris
Компактный хэтчбек выбрали 180 806 человек (+13,8%). Гибрид, передний привод, цена в Германии от 25 500 евро.
9 место — Skoda Octavia
Пользуется спросом, особенно в кузове универсал. Продано 182 801 авто. Турбомотор 1.5, механика, от 26 990 евро.
8 место — Toyota Yaris Cross
Кроссовер на той же гибридной базе. 194 512 машин (+10,1%). Цена стартует от 28 540 евро.
7 место — Volkswagen Tiguan
Немецкий кроссовер разошёлся тиражом 195 297 (+12,1%). Стоимость — от 38 250 евро.
6 место — Peugeot 208
Лёгкий хэтчбек с трёхцилиндровым мотором. Продано 199 820 штук. Цена — от 23 480 евро.
5 место — Volkswagen T-Roc
Компактный кроссовер купили 203 611 человек, несмотря на спад (-1,5%).
4 место — Tesla Model Y
Единственная электромодель в списке. 210 484 авто, но минус 17,5% к продажам.
3 место — Volkswagen Golf
Народный хэтчбек снова в тройке — 216 549 машин (+17,5%).
2 место — Renault Clio
216 569 авто. Бюджетный вариант с мотором 1.0. От 19 350 евро.
1 место — Dacia Sandero
Сенсация! Румынский хэтч стал самым продаваемым авто Европы. 270 111 машин (+14,3%). Цена — от 15 100 евро за версию Stepway с битопливным мотором.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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