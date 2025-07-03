Этот хэтчбек стал абсолютным лидером: 270 111 покупателей за 2024 год — откройте секреты успеха!

Топ-10 автомобилей Европы: кто стал лидером продаж в 2024 году?

3:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Пока в России правят бал китайские бренды, европейцы могут позволить себе выбирать из всего многообразия мирового автопрома. Интересно, какие машины оказались самыми популярными в 2024 году?

Фото: Wikipedia by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Lavida

Всего за год в Европе было продано 12,8 млн новых легковых автомобилей. Рост скромный — всего 0,9%. В топе брендов привычный лидер: Volkswagen — 1,35 млн авто, за ним идут Toyota, BMW, Skoda и Mercedes-Benz.

Но ещё любопытнее — статистика по моделям.

10 место — Toyota Yaris

Компактный хэтчбек выбрали 180 806 человек (+13,8%). Гибрид, передний привод, цена в Германии от 25 500 евро.

9 место — Skoda Octavia

Пользуется спросом, особенно в кузове универсал. Продано 182 801 авто. Турбомотор 1.5, механика, от 26 990 евро.

8 место — Toyota Yaris Cross

Кроссовер на той же гибридной базе. 194 512 машин (+10,1%). Цена стартует от 28 540 евро.

7 место — Volkswagen Tiguan

Немецкий кроссовер разошёлся тиражом 195 297 (+12,1%). Стоимость — от 38 250 евро.

6 место — Peugeot 208

Лёгкий хэтчбек с трёхцилиндровым мотором. Продано 199 820 штук. Цена — от 23 480 евро.

5 место — Volkswagen T-Roc

Компактный кроссовер купили 203 611 человек, несмотря на спад (-1,5%).

4 место — Tesla Model Y

Единственная электромодель в списке. 210 484 авто, но минус 17,5% к продажам.

3 место — Volkswagen Golf

Народный хэтчбек снова в тройке — 216 549 машин (+17,5%).

2 место — Renault Clio

216 569 авто. Бюджетный вариант с мотором 1.0. От 19 350 евро.

1 место — Dacia Sandero

Сенсация! Румынский хэтч стал самым продаваемым авто Европы. 270 111 машин (+14,3%). Цена — от 15 100 евро за версию Stepway с битопливным мотором.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

