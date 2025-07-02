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Блестят снаружи, ломаются внутри: кроссоверы, которые лучше не покупать

2:09
Авто

Каждый второй кроссовер на вторичке подаётся как "самый надёжный", "выгодный" и "идеальный". Но за блестящим описанием часто прячется кошмар — поломки, запчасти по заказу и стыд на перепродаже.

toyota c-hr
Фото: Wikipedia by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
toyota c-hr

Zotye T600 внешне косит под Audi, но внутри — шум, скрип и пластик, от которого слезятся глаза. Под капотом — старые моторы Mitsubishi, коробка "умирает" к 100 000, а салон — как квест "найди запах".

Toyota C-HR - стильный, но тесный и не для наших дорог. Подвеска жёсткая, вариатор страдает от любой резкости, а салон — не для людей выше 180 см.

GAC GS8 сначала кажется солидным, но на деле — капризный турбомотор, дорогое обслуживание, плохая ликвидность. За внешним лоском скрыт концепт-кар без доработки.

Jaguar E-Pace - премиум без шансов на вторичке. Постоянные глюки электроники, слабые моторы и цепи, которые тянутся быстрее времени. Продать такую машину — как сбыть сломанный айфон.

Mercedes GLS (X167) за 8-10 млн обещает роскошь, но вместо этого — хлипкая сборка, сбои мультимедиа и холодное плечо от дилеров. И никто не хочет его покупать, когда он "уставший".

SsangYong Actyon - забытая альтернатива. Мотор шумный, коробка ломается, детали найти почти нереально. Висят месяцами в объявлениях, а покупатели боятся, как китайца из 2007.

Ford EcoSport тоже прошёл мимо славы: PowerShift ломается, багажник крошечный, шумоизоляции нет. А ещё Ford ушёл с рынка. Ремонт? Удачи.

Opel Mokka - тесная и капризная. Никакой динамики, коробка требует внимания, ликвидность — как у стиральной доски на "Авито".

Renault Kaptur был моден, пока не вскрылись недостатки: шум, теснота, слабый вариатор. После ухода бренда — цены упали, спрос исчез.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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