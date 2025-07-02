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Эти седаны и универсалы не капризничают — даже если вы гоняете по 1000 км в день

1:52
Авто

Есть водители, у которых пробег не по слухам — а по спидометру: 50 тысяч в год как норма. Утром — работа, днём — встречи, вечером — семья, а в выходные ещё и дача с прицепом. Им важна не просто надёжность, а стальная выносливость.

Honda Accord
Фото: commons.wikimedia.org by Trop86, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Honda Accord

Никаких роботов, турбин и капризных коробок. Только проверенные "железяки", которые можно назвать по имени. Вот пять машин, которые не подведут в дороге и не будут ныть в автосервисе.

Toyota Camry XV40 — символ надёжности. Атмосферник 2.4, настоящий автомат, никакой экзотики. Подвеска — мягкая, мотор переваривает любые пробеги. Главное — не забыть масло раз в 10 тысяч.

Skoda Octavia A5 с мотором 1.6 BSE — надёжный трудяга. Да, не гонка, но зато и не сюрпризов. Двигатель нетребователен, коробка Aisin — выносливая, оцинкованный кузов радует даже в северных регионах.

Honda Accord 7 поколения — идеал трассовой надёжности. Моторы K-серии — легенда. Подвеска жёстче, зато управляемость — на уровне. Автомат капризный, но при уходе живёт долго. А салон — будто вчера с конвейера.

Hyundai Sonata NF (2.4) — "утюг" на колёсах: простой, надёжный и беспроблемный. Мотор атмосферный, коробка — без заморочек, а кузов — при правильной заботе держится достойно.

Subaru Forester SG (2.0) — для тех, кто не только по асфальту. Полноприводный, честный, как дедовский "ЗИЛ": нет электроники, нет проблем. Любит уход, но отблагодарит выносливостью в любую погоду.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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