3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями

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Вы замечали, что после быстрой поездки по трассе двигатель будто просыпается? Газ откликается лучше, машина бодрее едет, а звук мотора становится увереннее. Это не иллюзия. За всем этим стоит простая, но малоизвестная техника: периодический вывод мотора на высокие обороты. Но чтобы не навредить, важно знать нюансы.

Фото: Designed by Freepik by ASphotofamily, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туннель

Почему мотор засыпает в городе

Большинство современных автомобилей проводят львиную долю времени в пробках, где двигатель работает на минимальных оборотах. Такой щадящий режим кажется полезным, но он имеет обратную сторону. При низких нагрузках в цилиндрах не создается нужная температура, из-за чего топливо не сгорает полностью. В результате — образование нагара и отложений, которые ухудшают работу мотора и снижают динамику.

Как помогают повышенные обороты

Иногда давая двигателю "встряску", вы запускаете естественный процесс очистки. При нагреве камеры сгорания до высоких температур свежие отложения попросту сгорают, а масло, прогоняемое с усиленным давлением, вымывает накопленные загрязнения. Это улучшает циркуляцию смазки, восстанавливает динамику и снижает нагрузку на катализатор.

Главное — не переборщить

Важно понимать: речь не идёт о постоянной езде "в красной зоне". Продолжительная работа на максимальных оборотах, особенно с устаревшим или неподходящим маслом, может привести к перегреву, снижению давления в системе смазки и даже к капитальному ремонту. Подход должен быть разумным и аккуратным.

Как правильно прочищать мотор

Чтобы безопасно и эффективно использовать этот метод, достаточно одного простого правила:

Каждые 100 километров пробега выводите двигатель на 4-5 тысяч оборотов и удерживайте их в течение 2-3 минут.

Делайте это на загородной трассе или свободной дороге — где нет необходимости резко тормозить.

В автомобилях с АКПП используйте спортивный режим — он помогает двигателю работать в более высоком диапазоне оборотов без лишней нагрузки.

Такая процедура помогает также прогреть катализатор, улучшить сгорание топлива и уменьшить вредные выбросы.

Подходит ли это дизельным и турбированным моторам

Да, но с оговорками. Для турбированных бензиновых двигателей такая практика особенно полезна — у них рабочие температуры выше, и нагар появляется быстрее. А вот дизели требуют осторожности: в них сгорание идёт иначе, и вывод на высокие обороты должен быть ещё более кратковременным и без резких нагрузок на непрогретом моторе.

Регулярная практика "продувки" двигателя помогает поддерживать его в форме, продлевает ресурс и экономит на ремонте. Иногда достаточно пары минут активной езды, чтобы мотор снова задышал полной грудью.

Уточнения

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния (ДВС) — разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя.

