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Вы не собираетесь ехать, но…: почему алкоголь в машине может стать причиной штрафа

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2:55
Авто

Управление автомобилем в нетрезвом виде — серьёзное нарушение, и это знают все. Но что, если вы просто сидите в машине с бокалом в руке, никуда не собираетесь ехать и даже не включали зажигание? Кажется, что в такой ситуации нет никакого нарушения. Увы, практика доказывает обратное. Один из сценариев: вы с друзьями возвращаетесь с магазина, садитесь в машину у дома, чтобы "перевести дух" — и в этот момент рядом останавливается патруль ДПС. Через несколько минут вам предъявляют обвинение в управлении транспортом в нетрезвом виде, хотя двигатель даже не заводился. Кажется абсурдом? Но такие случаи — не редкость.

Пьяный за рулём
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пьяный за рулём

Закон против реальности: что действительно считается нарушением

С точки зрения закона всё просто. Согласно статье 12.8 КоАП РФ, наказание предусмотрено только за управление автомобилем в состоянии опьянения, либо за передачу его лицу в таком состоянии. Присутствие в машине с алкоголем в крови не запрещено. Чтобы предъявить обвинение, инспектор должен доказать:

  • что вы действительно управляли машиной,

  • и что двигатель работал в момент фиксации.
    Если вы не трогали руль, а транспортное средство стояло, — составление протокола считается незаконным. Однако в жизни всё далеко не так однозначно.

Ловушка одного движения: когда даже поворот колёс — уже вина

Инспекторы нередко используют тонкую тактику. Они наблюдают, пока водитель — возможно, уже под действием алкоголя — не начнёт движение. Даже попытка въехать в гараж или перестроиться на парковке может быть расценена как управление автомобилем. В некоторых случаях они провоцируют водителя: просят "чуть сдвинуться" якобы для удобства осмотра или освобождения места. Если вы соглашаетесь и двигаетесь хотя бы на метр — основание для обвинения готово.

Почему лучше не приближаться к авто в нетрезвом виде

Сотрудники ДПС исходят из логики: если человек уже в машине с ключами — он потенциально может поехать. А значит, лучше перехватить ситуацию до того, как он выедет на дорогу. Поведение также играет роль. Если вы проявляете агрессию, спорите, ведёте себя вызывающе, у инспектора появляется ещё один повод — записать в протокол, что движение автомобиля имело место. В суде чаще всего такие версии принимаются как приоритетные, особенно если доказательств обратного у вас нет.

Не приближайтесь к автомобилю в состоянии опьянения. Даже если вы не собираетесь ехать, формальный повод для протокола может появиться из ничего. Лучше выйти из машины и продолжить отдых дома — это убережёт от лишних разбирательств.

Уточнения

Водительское удостоверение - документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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