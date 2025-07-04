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Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду

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2:29
Авто

Многие водители слепо следуют рекомендациям автопроизводителей, не учитывая суровые реалии российских дорог. А зря: 10-15 тысяч километров между заменами — слишком щедрый интервал.

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Россия — не Европа. Морозы, пробки и частые прогревы делают нагрузку на двигатель намного выше. А это значит, что моторное масло стареет быстрее и теряет свои защитные свойства задолго до рекомендованного срока.

Моточасы против километража

Главная ошибка — ориентироваться только на пробег. В городских условиях двигатель работает в разы дольше из-за пробок и холостого хода. И даже если на одометре всего 5000 км, мотор может быть уже изрядно уставшим.

В некоторых авто уже встроены счётчики моточасов, но если их нет, можно установить недорогой гаджет — и точно понимать, когда пора лить свежее масло.

Почему турбомоторы требуют больше внимания

Особенно это касается малолитражных турбодвигателей — их активно ставят на машины китайского производства. Да, они экономичны и бодро едут, но:

  • Работают при более высоких температурах

  • Разрушают молекулы масла быстрее

  • Способствуют образованию нагара

  • Могут быстро забить масляные каналы

В результате — перегрев, снижение давления масла и риск дорогостоящего ремонта.

Масло может утекать незаметно

Даже если лампочка на приборке молчит, не значит, что всё в порядке. Утечки через сальники, прокладки или турбину — частое явление. А при перегреве — ещё и активное испарение масла.

Проблема в том, что вы можете заметить неисправность, когда уже поздно.

Что делать, чтобы не попасть на капиталку

  • Сократите интервал замены до 7500 км, особенно если живёте в мегаполисе

  • Ориентируйтесь на моточасы, а не километры

  • Проверяйте уровень и цвет масла каждые 1000 км

  • Используйте качественные масла, подходящие по допускам и вязкости

  • Не экономьте на масляном фильтре - это тоже защита

Даже "молодое" масло может стать причиной беды, если не учитывать реальный режим эксплуатации. Лучше перелить, чем потом чинить. В условиях городских пробок и температурных качелей интервал в 7500 км — это не перестраховка, а необходимость.

Уточнения

Моторные масла - жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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