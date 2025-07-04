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Эффект 30-го километра: как кофе превращает водителей в зомби

Внезапная сонливость и кофе: скрытая угроза на дороге
2:26
Авто

Многие уверены, что чашка кофе за рулём — панацея от усталости. Но что, если она только усугубляет ситуацию? Есть явление, которое незаметно подкрадывается к водителю на 30-м километре пути — и о нём почти никто не знает.

Кошка в авто
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка в авто

Что такое эффект 30-го километра

На трассе организм постепенно теряет концентрацию. Особенно опасно это становится после короткой остановки на кофе или перекус. Водитель чувствует прилив бодрости — и мчится дальше, решив "добить" ещё сотню километров.

Но через 25-30 минут его состояние резко меняется: наступает внезапная, тяжёлая сонливость. Это и есть "эффект 30-го километра" — результат кратковременного действия кофеина, особенно из растворимого кофе.

Почему кофе только маскирует усталость

Кофеин действительно может немного взбодрить, но только в определённой дозировке и только при отсутствии глубокой усталости. Растворимый кофе содержит меньше кофеина и часто — вещества, действующие расслабляюще. Результат:

  • краткий прилив энергии;

  • резкий откат;

  • возможная потеря концентрации и засыпание.

За 30 минут пути на скорости 100 км/ч водитель проезжает около 30 километров — отсюда и название явления.

Чем это опасно

  • Засыпание за рулём происходит мгновенно и незаметно.

  • Большинство автомобилей в РФ не оснащены системами контроля усталости.

  • Даже опытный водитель не всегда способен осознать момент, когда "отключается".

Как избежать эффекта 30-го километра

Ставка на кофе — не спасение, а ловушка. Без сна и остановок ни один стимулятор не поможет. Вот что действительно работает:

  • Планируйте регулярные остановки - каждые 1,5-2 часа.

  • Отдыхайте заранее, а не в пути.

  • Ешьте орехи: они требуют энергии на переработку и временно поддерживают активность.

  • Не надейтесь на аудиокниги или громкую музыку - они не заменят сон.

  • Останавливайтесь даже на 15 минут сна - это лучше, чем борьба с веками на трассе.

Самый надёжный способ сохранить бдительность — это полноценный сон и разумное планирование маршрута. Экономия времени не стоит риска жизни.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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