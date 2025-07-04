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Мобильные камеры фиксации за углом: как их не пропустить и защитить себя от штрафов

Камеры фиксации – не только стационарные: как следить за мобильными установками?
2:43
Авто

Водители всё чаще замечают камеры фиксации не там, где ожидали. В то время как стационарные устройства давно отображаются в навигаторах и открытых реестрах, с передвижными всё не так очевидно. Но это не значит, что их невозможно отследить.

Передвижная камера ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Передвижная камера ГАИ

Стационарные камеры — в открытом доступе

Согласно российскому законодательству, местоположение стационарных систем видеофиксации должно быть публичным. ГИБДД регулярно публикует их координаты, а навигационные сервисы вроде "Яндекс.Навигатора" и Google Maps автоматически встраивают эти данные в свои карты. Водитель получает предупреждение заранее, что позволяет снизить скорость и избежать штрафа.

А вот с мобильными комплексами всё сложнее

Передвижные камеры — это целые комплексы, установленные на специальные автомобили. Они могут перемещаться как по городским улицам, так и вдоль трасс. Такие машины сложно не заметить: на крыше громоздкие модули с камерами и датчиками, защищёнными от пыли, дождя и солнца.

Передвижные комплексы фиксируют не только превышение скорости. В их арсенале:

  • выезд на встречную полосу;

  • проезд на красный свет;

  • езда по полосе для общественного транспорта.

Откуда навигаторы узнают о таких камерах

Информация о мобильных точках поступает сразу из нескольких источников:

  • Официальные данные ГИБДД

  • Сводки от ЦОДД (Центр организации дорожного движения)

  • Сообщения пользователей, отмечающих камеры вручную

Места размещения мобильных комплексов заранее согласованы, и их самовольное перемещение невозможно без разрешения контролирующих органов.

Почему камеры могут не отображаться в навигаторе

Пользователи часто не видят такие комплексы в "Яндекс.Навигаторе" просто потому, что отображение отключено в настройках. Чтобы исправить это:

  1. Откройте меню навигатора.

  2. Перейдите в раздел "Дорожные события".

  3. Выберите вкладку "Отображение".

  4. Включите нужные категории камер — скоростные, автобусные полосы, выезд на встречку и т. д.

Кстати, значки камер отличаются:

  • Камеры скорости — красный круг с чёрной пиктограммой.

  • Камеры автобусной полосы — синий фон с белым символом внутри красного круга.

Цифровые помощники стали незаменимыми для водителей — они не только предупреждают о штрафах, но и помогают лучше ориентироваться на дороге. Знать, как работает система — значит, быть на шаг впереди.

Уточнения

Радар для измерения скорости - доплеровский радар, предназначенный для измерения скорости объекта (обычно автомобиля).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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