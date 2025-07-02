Заменит и минивэн, и грузовик: Ram возвращает фургон, который хотят все

2:50 Your browser does not support the audio element. Авто

В 2025 году на дорогах снова появятся пассажирские фургоны с логотипом Ram — и это больше, чем просто новое авто. Это заявка на перезапуск бренда, продажи которого с 2019 года упали на 38%.

Фото: commons.wikimedia by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ фургон Ram 1500 ProMaster

Главная интрига: возвращение Тимоти Кунискиса, легенды Stellantis, способной оживить даже почти забытые линейки. Его первое заявление — Ram представит более 25 новинок за год, включая пассажирский фургон.

Ставка на универсальность

Хотя Ram держит детали в секрете, эксперты полагают: основой нового фургона станет модифицированный ProMaster. Уже существующий в коммерческом формате, он может получить салонную компоновку, рассчитанную на перевозку людей. Ранее ProMaster City предлагался и в грузовом, и в пассажирском исполнении, но был снят с производства в 2022 году.

Теперь у Ram есть шанс снова бросить вызов Ford Transit, Chevrolet Express и Mercedes-Benz Sprinter — давно доминирующим в этом сегменте.

Электрические амбиции и ответ конкурентам

На горизонте — и электромобили. Volkswagen ID. Buzz уже захватил внимание публики, но его грузовая версия пока недоступна в США. Это даёт Ram шанс зайти в сегмент гибридных и электрических фургонов, где Stellantis активно работает в Европе.

Запуск фургона — не разовая акция, а часть широкой стратегии, в которую также входит среднеразмерный пикап, намеченный на 2027 год.

Новый Ram — не только для бизнеса

Впервые за долгое время бренд делает шаг за пределы пикапов. Фургон может заинтересовать семьи, предпринимателей, малые компании, которым нужна надёжная, универсальная техника. Это также попытка снизить зависимость от флагманов, чья популярность в США не вечна.

Если Ram выведет на рынок удобный, адаптируемый фургон — особенно с возможностью электрификации — бренд может заново выстроить своё присутствие в важнейшем рыночном сегменте.

Уточнения

Ram Trucks или просто RAM — производитель полноразмерных пикапов и коммерческого транспорта, принадлежащий автоконцерну Stellantis. В 2011 году был выделен в отдельную компанию из состава Dodge.



Stellantis NV — нидерландская транснациональная корпорация по производству автомобилей, образованная в 2021 году в результате слияния итальяно-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA.

