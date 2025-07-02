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Секрет новой эры: аккумуляторный завод Agratas в Сомерсете начинает свою историю

Завод Agratas: как 4000 рабочих мест изменят экономику Сомерсета?
2:16
Авто

В Сомерсете, недалеко от города Бриджуотер, флагманский аккумуляторный завод Agratas, принадлежащий индийскому промышленному гиганту Tata Group, достиг ключевого этапа строительства — началась установка первых стальных конструкций, знаменующих старт вертикального этапа проекта.

аккумулятор
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
аккумулятор

Это важный технический рубеж после масштабных подготовительных работ: ранее в землю было забито около 17 000 свай, ставших фундаментом для первого корпуса будущей гигафабрики.

Agratas планирует начать выпуск аккумуляторов в 2027 году, и предприятие уже называют одним из стратегических объектов в сфере "зелёной" промышленности Великобритании.

Ожидается, что завод будет обеспечивать почти половину потребностей британского автопрома в аккумуляторах к началу 2030-х годов. Кроме того, на предприятии будет создано до 4000 рабочих мест — не только в Сомерсете, но и по всей стране, в том числе в сфере экологически чистых технологий.

Сама площадка проекта разрабатывается в партнёрстве с Советом Сомерсета, колледжем Бриджуотер и Тонтон и инновационным кампусом Gravity Smart. Это сотрудничество позволяет интегрировать проект в региональную экономику и образовательную инфраструктуру. Чтобы минимизировать влияние на местных жителей, строители применяют низкошумные технологии и экологичное оборудование.

Лидер Совета Сомерсета Билл Реванс полагает: "Инвестиции Agratas способны изменить экономику региона. Это начало трансформации, которая поместит наш округ в самое сердце зелёной энергетики Великобритании".

Завод в Сомерсете станет частью глобальной стратегии Tata Group: подобные гигафабрики уже строятся в Индии, где компания развивает линейку конкурентоспособных аккумуляторных элементов для транспорта с нулевым уровнем выбросов.

По информации из отрасли, будущим ключевым клиентом может стать Jaguar Land Rover — дочерняя компания Tata, которая последовательно отказывается от двигателей внутреннего сгорания и переводит свою продукцию на электротягу.

Уточнения

Бри́джуотер (англ. Bridgwater) — город в графстве Сомерсет (Англия), административный центр района Седжмур.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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