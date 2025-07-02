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От дивана до дилера — за 3 минуты: электровнедорожник Xiaomi уже ломает рынок предзаказов

4:05
Авто

Ещё недавно Xiaomi ассоциировалась с смартфонами и "умными" гаджетами. А теперь — она срывает банк на рынке электромобилей. Новый электрический внедорожник YU7 побил все рекорды предзаказов: более 200 000 заявок — всего за три минуты, и почти 290 000 — за первый час.

Xiaomi YU7
Фото: commons.wikimedia.org by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Xiaomi YU7

От SU7 к YU7: не просто дебют, а завоевание

Год назад мир только присматривался к SU7 — первому электроседану Xiaomi. Тогда это был рискованный шаг. Сейчас — наступление продолжается, и внедорожник YU7 окончательно закрепляет статус Xiaomi как нового тяжеловеса "зелёного” автопрома.

Цифры, которые говорят сами за себя

  • Цена: 253 500 юаней (на 4% дешевле, чем Tesla Model Y)

  • Запас хода: 835 км

  • Максимальная скорость: 253 км/ч

  • Разгон до 100 км/ч: 3,23 секунды

Это уровень премиум-класса, но без премиум-ценника. Покупатели поняли это моментально — и предзаказы взлетели до небес.

Акции — вверх, рынок — в напряжении

На фоне ажиотажа акции Xiaomi подскочили на 8% в утреннюю сессию и завершили день с ростом 3,6%. За год бумаги прибавили более 70%, сделав Xiaomi одним из лучших эмитентов Азии.

Tesla нервничает — и не зря

Сегодня у Tesla около 5% китайского EV-рынка, у Xiaomi — уже 3,5% и динамика вверх. По прогнозам Citi, ежемесячные продажи YU7 могут достичь до 80 000 единиц. Американскому гиганту, по словам аналитика Джеффа Чанга, придётся снижать цены, отменять плату за автопилот и увеличивать поощрения, чтобы не уступить позиции.

На стороне Xiaomi — логистика, цена и "эффект локального"

Китайский рынок стремительно переключается на национальных производителей. И если раньше доля иностранных брендов превышала половину, то теперь их совокупная доля — лишь 31%. Электромобили вытесняют бензиновые модели: -6% продаж ДВС, +46% роста NEV-сегмента за четыре месяца.

Покупатели уже выбирают будущее

"YU7 возьму для отца. У Xiaomi отличная логистика и SU7 был успехом. Это идеальный китайский бренд для перехода в электромобильную эру", — сказал владелец Tesla Model Y Отто Ши.

Уточнения

Xiaomi Corporation (стилизировано как XiaoMi) — китайская корпорация. Разрабатывает и производит бытовую электронику: смартфоны (в 2021 году стала лидером по объёму их продаж), смарт-телевизоры, планшеты, смарт-часы и смарт-очки, а также бытовую технику, электромобили, электросамокаты, электровелосипеды и мобильные чипы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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