Ряд госпошлин для автовладельцев повысят в России: главные изменения

В России будет повышен ряд госпошлин для владельцев автомобилей. В законопроекте Минфина сообщили, что мера вступит в силу уже в сентябре этого года.

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Что изменится?

Сбор за получение водительских прав вырастет вдвое: за удостоверение старого образца нужно будет заплатить 4 тыс. руб., за новое — 6 тыс.

Выдача международных прав подорожает с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. руб.

Подорожает госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС): на бумажном носителе — с 500 до 1,5 тыс. руб., на пластиковом — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб.

Госпошлина за выдачу госномеров на автомобили увеличится в цене с 2 до 3 тыс. руб, пишет KP. RU.

Кстати, с 1 апреля в России нельзя автоматически продлить срок действия водительских прав.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



