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Старая школа на ходу: какие японские автомобили выбирают в Приморье — и почему механика снова в моде

1:59
Авто

В Приморье к автомобилям особое отношение — регион буквально живёт на колёсах. И хотя сегодня большинство россиян уже давно предпочитают автоматы, здесь всё иначе. Свежий анализ "Авито Авто" показывает: механика в Приморье по-прежнему в почёте — и с большим отрывом.

Toyota Avalon
Фото: commons.wikimedia.org by Elise240SX, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Avalon

Механика уверенно лидирует

Среди автомобилей с пробегом машины с механической коробкой выбирают в два раза чаще, чем с автоматом. Более того, даже среди новых автомобилей спрос на механику в Приморье выше — в четыре раза по сравнению с автоматами.

Какие марки и модели выбирают

Любителей механики здесь больше всего привлекают проверенные временем бренды:

  • Toyota

  • LADA

  • Nissan

Отдельно стоит отметить стремительный рост интереса к Honda Civic Type R — культовой модели с "механикой". За последний год спрос на неё заметно вырос.

А вот среди поклонников автомата расклад немного другой. На первом месте по популярности:

  • Toyota

  • Honda

  • Kia

  • Hyundai

  • BMW

Особенно уверенно чувствует себя Kia K5, спрос на которую за год вырос на 10%. А вот Hyundai показал самый стремительный рост — плюс 58% за год.

Новый авто — автомат, подержанный — механика

Интересно, что при покупке новых автомобилей жители Приморья чаще выбирают автомат — таких сделок в 1,5 раза больше, чем покупок машин с механикой. Зато на вторичке ситуация прямо противоположная: здесь механика лидирует с огромным отрывом — в четыре раза чаще, чем автомат.

Почему так

Приморье традиционно тяготеет к японскому автопрому. Здесь ценят надёжность, простоту в обслуживании и возможность самому разобраться с техникой. А "механика" идеально вписывается в эту философию — меньше электроники, меньше потенциальных проблем, сообщает vostokmedia.com.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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