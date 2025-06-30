Ржавый хлам занимает парковку в Подмосковье? Вот что делать, чтобы его эвакуировали навсегда

Машина с разбитым стеклом, спущенными колесами и без номеров уже несколько месяцев портит вид вашего двора? В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили, как законно избавиться от брошенного транспорта.
Первым делом необходимо обратиться в местную администрацию с письменным заявлением. В документе нужно указать:
точное местоположение автомобиля;
государственный номер (если он есть);
марку, модель и цвет;
внешние признаки (повреждения, отсутствие деталей);
период, сколько времени машина стоит без движения.
Отдельно в ведомстве подчеркнули: полезно приложить фотографии автомобиля — это ускорит поиск и оформление.
После поступления обращения администрация формирует специальную комиссию, которая выезжает на место. Члены комиссии определяют, действительно ли машина считается брошенной. Если факт подтвердится, начинается поиск владельца.
Ему направляют уведомление с требованием самостоятельно убрать транспорт. Если владелец не реагирует, автомобиль эвакуируют принудительно — на штрафстоянку или специализированную площадку.
По критериям Минчистоты Московской области, к брошенным относятся:
автомобили с механическими повреждениями;
машины без государственных номеров;
транспорт, который длительное время стоит без движения;
собственник не установлен или неизвестен.
Важно: если машина просто долго припаркована, но находится в исправном состоянии и с номерами, её не эвакуируют, сообщает Радио 1.
Парко́вка — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.
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