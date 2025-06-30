Ржавый хлам занимает парковку в Подмосковье? Вот что делать, чтобы его эвакуировали навсегда

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Машина с разбитым стеклом, спущенными колесами и без номеров уже несколько месяцев портит вид вашего двора? В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили, как законно избавиться от брошенного транспорта.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ржавый Шевроле 1942 года выпуска

С чего начать

Первым делом необходимо обратиться в местную администрацию с письменным заявлением. В документе нужно указать:

точное местоположение автомобиля;

государственный номер (если он есть);

марку, модель и цвет;

внешние признаки (повреждения, отсутствие деталей);

период, сколько времени машина стоит без движения.

Отдельно в ведомстве подчеркнули: полезно приложить фотографии автомобиля — это ускорит поиск и оформление.

Что происходит дальше

После поступления обращения администрация формирует специальную комиссию, которая выезжает на место. Члены комиссии определяют, действительно ли машина считается брошенной. Если факт подтвердится, начинается поиск владельца.

Ему направляют уведомление с требованием самостоятельно убрать транспорт. Если владелец не реагирует, автомобиль эвакуируют принудительно — на штрафстоянку или специализированную площадку.

Какие машины считаются брошенными

По критериям Минчистоты Московской области, к брошенным относятся:

автомобили с механическими повреждениями;

машины без государственных номеров;

транспорт, который длительное время стоит без движения;

собственник не установлен или неизвестен.

Важно: если машина просто долго припаркована, но находится в исправном состоянии и с номерами, её не эвакуируют, сообщает Радио 1.

Уточнения

Парко́вка — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

