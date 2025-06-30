Неожиданный обвал цен: сколько теперь стоят подержанные иномарки — дешевле, чем вы думали

После ухода западных автопроизводителей российский рынок новых автомобилей оказался в глубоком кризисе. Китайские бренды быстро заняли освободившуюся нишу, но их ценники оказались неподъемными для многих. На этом фоне вторичный рынок стал фактически единственным способом купить надежную и относительно недорогую машину европейского или корейского бренда.
Еще в 2020 году новый седан европейского или корейского бренда можно было взять менее чем за миллион рублей. К 2023 году остатки самых популярных моделей вроде Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio и Renault Logan распродали окончательно. Параллельный импорт ориентировался в основном на дорогие машины — стоимость доставки и отсутствие гарантии сделали бюджетные модели нерентабельными для ввоза.
Сначала цены на подержанные иномарки начали стремительно расти. Но с 2024 года ситуация изменилась. Ослабление рубля, рост утильсбора и увеличение ставок по автокредитам обрушили спрос. В итоге даже рынок машин с пробегом почувствовал кризис — цены пошли вниз.
Один из самых востребованных лифтбеков с привлекательным дизайном и практичным кузовом. За год средняя цена снизилась на 9% — с 1,62 млн рублей до 1,47 млн рублей.
Практичный и экономичный лифтбек с просторным салоном. Средняя цена за год упала также на 9%, с 1,66 млн до 1,51 млн рублей.
Надежный и популярный седан. Именно Solaris показал самое значительное падение — сразу на 15%, с 1,78 млн до 1,51 млн рублей. Причина — возобновление производства модели под названием Solaris HS на бывшем заводе Hyundai в Петербурге.
Флагман бюджетного сегмента на протяжении многих лет. Цена за год снизилась на 20%, с 1,69 млн до 1,36 млн рублей. Это крупнейшее падение среди всех моделей в обзоре — отчасти из-за возобновления сборки машины под новым именем Solaris KRS.
Самый доступный автомобиль в этом списке. Легендарный бюджетник подешевел на 13% — с 1,2 млн до 1,04 млн рублей. Причина проста — снижение спроса и падение реальных доходов населения.
Рынок подержанных иномарок уверенно движется вниз. Покупатели стали осторожнее, а предложение начало обгонять спрос. Пока новых экономических шоков не предвидится, именно вторичный рынок остается оптимальным выбором для тех, кто хочет приобрести машину за разумные деньги, сообщает 110 km. ru.
Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.
Простой и вкусный ужин за 20 минут: всего три ингредиента, одна сковорода и никаких усилий. Быстро, сытно и без лишней суеты на кухне.