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Неожиданный обвал цен: сколько теперь стоят подержанные иномарки — дешевле, чем вы думали

3:20
Авто

После ухода западных автопроизводителей российский рынок новых автомобилей оказался в глубоком кризисе. Китайские бренды быстро заняли освободившуюся нишу, но их ценники оказались неподъемными для многих. На этом фоне вторичный рынок стал фактически единственным способом купить надежную и относительно недорогую машину европейского или корейского бренда.

Красный автомобиль Skoda Rapid
Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Красный автомобиль Skoda Rapid

Почему машины дешевеют

Еще в 2020 году новый седан европейского или корейского бренда можно было взять менее чем за миллион рублей. К 2023 году остатки самых популярных моделей вроде Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio и Renault Logan распродали окончательно. Параллельный импорт ориентировался в основном на дорогие машины — стоимость доставки и отсутствие гарантии сделали бюджетные модели нерентабельными для ввоза.

Сначала цены на подержанные иномарки начали стремительно расти. Но с 2024 года ситуация изменилась. Ослабление рубля, рост утильсбора и увеличение ставок по автокредитам обрушили спрос. В итоге даже рынок машин с пробегом почувствовал кризис — цены пошли вниз.

Сколько сейчас стоят популярные модели

Volkswagen Polo

Один из самых востребованных лифтбеков с привлекательным дизайном и практичным кузовом. За год средняя цена снизилась на 9% — с 1,62 млн рублей до 1,47 млн рублей.

Skoda Rapid

Практичный и экономичный лифтбек с просторным салоном. Средняя цена за год упала также на 9%, с 1,66 млн до 1,51 млн рублей.

Hyundai Solaris

Надежный и популярный седан. Именно Solaris показал самое значительное падение — сразу на 15%, с 1,78 млн до 1,51 млн рублей. Причина — возобновление производства модели под названием Solaris HS на бывшем заводе Hyundai в Петербурге.

Kia Rio

Флагман бюджетного сегмента на протяжении многих лет. Цена за год снизилась на 20%, с 1,69 млн до 1,36 млн рублей. Это крупнейшее падение среди всех моделей в обзоре — отчасти из-за возобновления сборки машины под новым именем Solaris KRS.

Renault Logan

Самый доступный автомобиль в этом списке. Легендарный бюджетник подешевел на 13% — с 1,2 млн до 1,04 млн рублей. Причина проста — снижение спроса и падение реальных доходов населения.

Рынок подержанных иномарок уверенно движется вниз. Покупатели стали осторожнее, а предложение начало обгонять спрос. Пока новых экономических шоков не предвидится, именно вторичный рынок остается оптимальным выбором для тех, кто хочет приобрести машину за разумные деньги, сообщает 110 km. ru.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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