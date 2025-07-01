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Когда асфальт закончился — эти внедорожники вытащат откуда угодно и не разорят

2:34
Авто

Считаете, что полноприводный внедорожник — это роскошь? Ошибаетесь. Даже сегодня на российском рынке можно найти недорогие автомобили с полным приводом.

Нива
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нива

Лидер неизменен — Lada Niva Legend

Самым бюджетным полноприводным автомобилем снова стала Lada Niva Legend. Этот трехдверный внедорожник с классическим постоянным полным приводом и механикой стоит от 1 059 000 рублей. Под капотом — простой и надежный атмосферный мотор объемом 1,7 литра, выдающий 83 лошадиные силы. Конструкция проверена десятилетиями, и именно поэтому Нива по-прежнему востребована.

Ближе к городу — Lada Niva Travel

Следом в списке — Lada Niva Travel. Этот автомобиль более приспособлен к городским условиям, но при этом сохраняет внедорожные качества. У него увеличенный до 22 см клиренс, защита днища и более современное оснащение — например, подогрев зеркал и светодиодные задние фонари. При этом под капотом всё тот же атмосферник на 1,7 литра и 80 л. с.. Стоимость начинается от 1 314 000 рублей.

Классика из Ульяновска — УАЗ Хантер

На третьем месте — легендарный УАЗ "Хантер", который по-прежнему держится за каноны советского автопрома. Этот рамный внедорожник оснащён системой подключаемого полного привода (Part-Time) и бензиновым двигателем объемом 2,7 литра, мощностью 112 л. с.. Цена базовой версии — около 1,51 млн рублей.

Чуть дороже — но гораздо современнее: УАЗ Патриот

Всего за 170 тысяч рублей сверх стоимости "Хантера" можно пересесть на более комфортабельный УАЗ Патриот. Здесь уже мотор на 150 л. с., увеличенный салон, улучшенная шумоизоляция и заметно богаче комплектация.

Самый дорогой в списке — DFSK ix7

Замыкает рейтинг китайский DFSK ix7, который стоит от 2,99 млн рублей. За эти деньги покупатель получает не просто внедорожник, а комфортный кроссовер с семиместным салоном, современным оснащением и системой полного привода. Правда, по цене он значительно оторвался от остальных участников списка.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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