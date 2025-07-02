Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тонкие губы – не приговор: 5 шагов к визуальному объёму
Южное побережье Ретимнона: Агиос Павлос и его сокровища
Завод Agratas: как 4000 рабочих мест изменят экономику Сомерсета?
Санкционный занавес рухнул: США открыли двери для российских денег
Газовый вызов: Украина пытается избежать катастрофы перед отопительным сезоном
Чистим чайник без агрессии: лимонная кислота против накипи
Прощай, русский: Азербайджан закрывает все русскоязычные школы
Тесто слоёное, вкус особенный: как превратить привычную сосиску в ресторанную закуску
Дочь Алена Делона в новой роли: студия представляет 'Кафе моих воспоминаний'

Не платите автокредит: вот как суд может встать на вашу сторону

3:38
Авто

Когда денег на очередной платёж по автокредиту нет, у многих автовладельцев начинается паника. Но преждевременно ставить крест на своём автомобиле не стоит. Закон предлагает вполне реальные варианты, как выбраться из долговой ямы — без риска сесть на скамью подсудимых, вещает новостной портал "За рулём".

Автосалон
Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Автосалон

Найти ошибки в кредитном договоре

Ошибки в документах — не редкость. Особенно при оформлении онлайн-кредитов. Неправильные формулировки, неполные данные, технические сбои и даже отсутствие доказательств, что договор подписали именно вы, могут стать основанием для его оспаривания. Судебная практика знает случаи, когда договор признавали недействительным из-за того, что банк не мог доказать, кому принадлежал e-mail или номер телефона.

Важно: даже регулярная оплата по договору — не стопроцентное доказательство того, что соглашение было законным. Всё зависит от совокупности факторов: как оформлялся договор, были ли нарушения и есть ли волеизъявление со стороны заёмщика.

Задействовать страховку

Часто вместе с кредитом навязывают страховку жизни и здоровья. При наступлении страхового случая (болезнь, травма, потеря трудоспособности) компания обязана погасить долг. Но на деле доказать своё право — сложно. Страховщики придираются к любым деталям: визиты к врачу до оформления кредита, формальные доходы — всё может стать поводом для отказа. Тем не менее, если всё оформлено правильно, шанс использовать полис всё же есть.

Сослаться на срок исковой давности

Срок исковой давности по кредитным долгам — 3 года с момента первой просрочки. Если банк пропустил этот срок, он не может взыскать долг через суд — но только если вы сами об этом заявите. Суд по умолчанию срок не отслеживает.

Важно не игнорировать повестки и заседания — иначе банк добьётся решения в свою пользу, даже если срок давности истёк. И даже если приставы уже закрыли дело, банк может попытаться возобновить производство позже.

Пройти процедуру банкротства

Это законный способ "обнулиться". Подходит тем, кто больше не может платить. Есть два варианта:

  • Внесудебное банкротство — если нет официального дохода и имущества. Долги списываются без суда.
  • Судебное банкротство — через арбитраж. Возможна реструктуризация долга или продажа части имущества. Но единственное жильё, личные вещи и детские пособия остаются с вами.

Финансовый управляющий тщательно проверяет сделки за последние 3 года. Если, например, вы переоформили машину на родственника перед подачей заявления — сделку могут отменить.

Иногда возможно мировое соглашение с банком: пересмотр условий кредита, снижение суммы, продление сроков. Это — реальный шанс не потерять имущество и сохранить финансовую репутацию.

Бонус: неустойка не бесконечна

Если штрафы и пени уже в два раза больше основного долга — суд может их сократить. Это прописано в статье 333 ГК РФ. Главное — не прятаться от суда, а прийти, заявить свои права и предоставить доказательства.

Не платить — можно. Но только грамотно и в рамках закона. Чем раньше вы начнёте действовать, тем больше шансов выбраться из долговой ямы без потерь.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Туризм
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки" Аудио 
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Авто
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар Аудио 
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине
Азербайджан
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях
Последние материалы
Газовый вызов: Украина пытается избежать катастрофы перед отопительным сезоном
Прощай, русский: Азербайджан закрывает все русскоязычные школы
Что означает поведение кошек: 4 очевидных знака о положении дел в доме
Почему именно в июле стоит садить шпинат: секреты успешного урожая
Радиоволны вместо таблеток: как учёные научились включать ферменты
Не спешите ложиться: как дневной сон нарушает биологические часы и обмен веществ
720 тысяч украинских школьников сдали паспорта на границе — что это значит для страны?
Не платите автокредит: вот как суд может встать на вашу сторону
Ревность толкнула на жуткое преступление: тело было спрятано в диване
Пенсии под угрозой: демографический кризис стал глобальным вызовом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.