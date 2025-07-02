Этот напиток снижает концентрацию — особенно во время поездки

Во время долгих поездок водитель сталкивается с тем, что концентрация начинает снижаться: взгляд теряет фокус, движения становятся механическими, а в памяти появляются провалы — словно последние 200-300 метров проехал на автопилоте. Организм подаёт сигналы: "остановись и отдохни". Но вместо остановки многие выбирают проверенное средство — чашку кофе. Только вот бодрит он не так, как принято думать.
Как выяснили исследователи Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна", кофе способен не только взбодрить, но и… усыпить. Всё зависит от времени и формы действия его компонентов.
В кожуре кофейных зёрен содержится кофеин, а в сердцевине — теобромин. Сначала кофеин сужает сосуды (за исключением почек) и блокирует гормоны усталости. Это даёт временный прилив бодрости — максимум на 20-30 минут. Затем вступает в действие теобромин: сосуды расширяются, давление падает, и организм переходит в фазу расслабления. Появляется сонливость, падает внимание.
В условиях движения на высокой скорости и плотного трафика такая "отложенная сонливость" превращается в реальную угрозу. Вместо повышенной бдительности водитель получает заторможенные реакции и снижение концентрации — особенно если до этого он уже устал.
Если напиток готовится из зерна высокого качества, в нём сохраняется баланс кофеина и теобромина. Кофеин успевает "подбросить" бодрость, теобромин — усыпляет позже. Но в дешёвом растворимом кофе соотношение нарушено: кофеина почти нет, а теобромин преобладает. И вместо пробуждения вы получаете расслабляющий эффект с самого начала.
Капучино, латте, раф и прочие "молочные" сорта усиливают этот эффект. Молоко содержит триптофан и мелатонин — вещества, способствующие сну. Поэтому такие напитки — не помощники в дороге, а скорее помощники кровати.
Лучший способ сохранить внимание — остановка и короткий отдых. Если кофе всё-таки выпит — обычная негазированная вода поможет смягчить эффект теобромина. А вот игнорировать сигналы организма не стоит: это уже не усталость, а прямая угроза безопасности.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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