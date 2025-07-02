Этот напиток снижает концентрацию — особенно во время поездки

2:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Во время долгих поездок водитель сталкивается с тем, что концентрация начинает снижаться: взгляд теряет фокус, движения становятся механическими, а в памяти появляются провалы — словно последние 200-300 метров проехал на автопилоте. Организм подаёт сигналы: "остановись и отдохни". Но вместо остановки многие выбирают проверенное средство — чашку кофе. Только вот бодрит он не так, как принято думать.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain кофе за рулем

Кофе и его двойной эффект

Как выяснили исследователи Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна", кофе способен не только взбодрить, но и… усыпить. Всё зависит от времени и формы действия его компонентов.

В кожуре кофейных зёрен содержится кофеин, а в сердцевине — теобромин. Сначала кофеин сужает сосуды (за исключением почек) и блокирует гормоны усталости. Это даёт временный прилив бодрости — максимум на 20-30 минут. Затем вступает в действие теобромин: сосуды расширяются, давление падает, и организм переходит в фазу расслабления. Появляется сонливость, падает внимание.

В обычной жизни — не страшно, но за рулём это риск

В условиях движения на высокой скорости и плотного трафика такая "отложенная сонливость" превращается в реальную угрозу. Вместо повышенной бдительности водитель получает заторможенные реакции и снижение концентрации — особенно если до этого он уже устал.

Растворимый кофе — только хуже

Если напиток готовится из зерна высокого качества, в нём сохраняется баланс кофеина и теобромина. Кофеин успевает "подбросить" бодрость, теобромин — усыпляет позже. Но в дешёвом растворимом кофе соотношение нарушено: кофеина почти нет, а теобромин преобладает. И вместо пробуждения вы получаете расслабляющий эффект с самого начала.

Молоко — натуральное снотворное

Капучино, латте, раф и прочие "молочные" сорта усиливают этот эффект. Молоко содержит триптофан и мелатонин — вещества, способствующие сну. Поэтому такие напитки — не помощники в дороге, а скорее помощники кровати.

Что действительно работает

Лучший способ сохранить внимание — остановка и короткий отдых. Если кофе всё-таки выпит — обычная негазированная вода поможет смягчить эффект теобромина. А вот игнорировать сигналы организма не стоит: это уже не усталость, а прямая угроза безопасности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

