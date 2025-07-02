Запчасти с пробегом теперь и на маркетплейсе: как это отразится на автовладельцах

2:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Маркетплейс Ozon запустил продажу автозапчастей с пробегом — и сразу заявил: это должно облегчить обслуживание популярных иномарок вроде Volkswagen, Renault, Hyundai, Kia, Nissan, GM и других. Причём продавать детали обещают только "проверенные поставщики". Звучит уверенно. Но всё ли так прозрачно?

Фото: Freepik by standret Автосервис

Чей это ход — рынок или Ozon

Как пояснил Илья Плисов, замдиректора сети "ЕвроАвто" и член правления Союза автосервисов, подобное решение — не тенденция, а инициатива конкретной платформы. По его словам, Ozon просто ищет новые источники дохода и расширяет товарные категории для отчётов перед инвесторами. "У них что-то получается, в отличие от "Яндекс.Маркета”, который с этим сегментом не справился", — отметил он.

По сути, Ozon встаёт в один ряд с уже действующими платформами — такими как "Авито", "Дром" и EuroAuto. И, по словам Плисова, пока ничем от них не отличается.

Что значит проверенный поставщик

Заявление о "проверенности" вызывает сомнения. "Это чистый маркетинг. На любых крупных площадках можно встретить непроверенные запчасти — даже новые, не говоря уже о б/у. Поэтому вначале Ozon ничем не лучше тех же "Авито” или "Дрома”", — комментирует Плисов.

А как насчёт ответственности

Если установленная запчасть с пробегом выйдет из строя и приведёт к ДТП — кто будет отвечать? По словам Ильи Плисова, на практике детали чаще "докатывают", чем они становятся аварийными. Вся ответственность за допуск лежит на автослесаре, который устанавливает деталь. "Нормальный механик бракованную деталь просто не поставит", — уверен эксперт.

Страховщики тут ни при чём

Некоторые опасаются, что новый формат может быть выгоден страховым компаниям, но Плисов такие версии опровергает. В законе об ОСАГО действительно допускается использование б/у деталей, но только при тройном согласовании: клиента, СТО и страховщика. И сейчас страховые активно продвигают идею убрать обязательное согласие автовладельца. Однако профессиональное сообщество этому сопротивляется.

Что продают на Ozon

Площадка заявляет, что к продаже допущены только компоненты, пригодные к повторному использованию — детали кузова, трансмиссий, подвески, электрики и салона. А вот тормозные колодки, фильтры и прочее, подверженное быстрому износу, продавать не будут.

Новый раздел на Ozon — интересный, но пока не революционный. Пользоваться им можно, но с тем же вниманием, как и другими площадками. Главное — чтобы ваш автослесарь был на высоте.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

