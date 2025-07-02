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Они не изношены, но уже не держат дорогу: как понять, что резина уже не спасёт на дороге

2:42
Авто

Шины — это единственное, что соединяет автомобиль с дорогой. И если с износом протектора или давлением водители ещё как-то знакомы, то о кристаллизации резины слышали не все. Между тем, это скрытая угроза, способная внезапно ухудшить сцепление, увеличить тормозной путь и даже стать причиной аварии.

Автомобильое колесо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильое колесо

Что происходит с резиной

Со временем покрышка теряет эластичность: становится жёсткой, ломкой, покрывается микротрещинами. Причина — старение материала под воздействием ультрафиолета, перепадов температур, окисления. Казалось бы, протектор в порядке, но сцепление уже не то — особенно в дождь или на влажной трассе.

Почему шина кристаллизуется, даже если выглядит нормально?:

  • Возраст — после 5-6 лет шина стареет, даже если почти не использовалась;
  • Солнце и холод — ультрафиолет разрушает структуру, мороз усиливает хрупкость;
  • Простой — если машина долго стоит, резина "дубеет" быстрее;
  • Химия — жёсткие моющие средства могут повредить состав покрышки;
  • Неправильное давление — ускоряет неравномерный износ и старение.

Как понять, что шина потеряла свои свойства?:

  • Поверхность стала твёрдой и "сухой" на ощупь;
  • Автомобиль хуже держит дорогу, особенно на мокром асфальте;
  • Появился посторонний шум при движении;
  • На протекторе или боковинах заметны микротрещины;
  • Шине больше 5 лет — даже без видимых дефектов это тревожный срок.

Чем это опасно?:

  • Увеличение тормозного пути — особенно на скользком покрытии;
  • Риск аквапланирования — жёсткая резина хуже отводит воду;
  • Вероятность разрыва — микротрещины ослабляют шину;
  • Снижение комфорта — вибрации, шум, нестабильность на скорости.

А можно ли вернуть шине былую эластичность

На рынке предлагают средства "омоложения" резины, но их эффект — временный и сомнительный. Такие покрышки не восстанавливают исходные характеристики. Безопасность не вернуть кремом — выход один: замена на новые шины.

Как продлить жизнь резине?:

  • Храните шины в прохладе, вдали от солнца;
  • Регулярно ездите — движение поддерживает эластичность;
  • Следите за давлением — оно должно быть в пределах нормы;
  • Мойте шины щадящими средствами — без агрессивной химии.

Кристаллизация — это не косметическая проблема, а угроза безопасности. Шина может выглядеть целой, но быть уже неспособной держать дорогу. А значит, лучше не рисковать — и вовремя менять.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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