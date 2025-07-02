Они не изношены, но уже не держат дорогу: как понять, что резина уже не спасёт на дороге

Шины — это единственное, что соединяет автомобиль с дорогой. И если с износом протектора или давлением водители ещё как-то знакомы, то о кристаллизации резины слышали не все. Между тем, это скрытая угроза, способная внезапно ухудшить сцепление, увеличить тормозной путь и даже стать причиной аварии.
Со временем покрышка теряет эластичность: становится жёсткой, ломкой, покрывается микротрещинами. Причина — старение материала под воздействием ультрафиолета, перепадов температур, окисления. Казалось бы, протектор в порядке, но сцепление уже не то — особенно в дождь или на влажной трассе.
Почему шина кристаллизуется, даже если выглядит нормально?:
Как понять, что шина потеряла свои свойства?:
Чем это опасно?:
На рынке предлагают средства "омоложения" резины, но их эффект — временный и сомнительный. Такие покрышки не восстанавливают исходные характеристики. Безопасность не вернуть кремом — выход один: замена на новые шины.
Как продлить жизнь резине?:
Кристаллизация — это не косметическая проблема, а угроза безопасности. Шина может выглядеть целой, но быть уже неспособной держать дорогу. А значит, лучше не рисковать — и вовремя менять.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.