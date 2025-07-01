Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7 упражнений с гантелями, которые быстро приведут ваш пресс в порядок
Рейтинг проблем со смартфонами: что не устраивает пользователей
Теннисистка Путинцева попросила судью удалить зрителя из-за опасений: мужчина с ножом напугал спортсменку
Что нужно знать о высоких грядках? Мнение агронома
Почему муниципалитетам дадут больше полномочий: раскрыты детали нового закона
Тайна Плитвицких озёр: это природное чудо покорило сердца туристов
A$AP Rocky случайно выдал секрет Рианны на красной дорожке: что он сказал?
Древний альянс между животными и растениями был крепче, чем мы думали
Циципас заявил, что может уйти из тенниса: не вижу смысла продолжать в том же духе

Одно только масло может убить двигатель: как неправильный выбор масла ломает даже новый двигатель

2:23
Авто

Выбор моторного масла — одна из тех задач, в которых не прощаются ошибки. И именно здесь водители чаще всего попадают в ловушку мифов, особенно когда речь заходит о вязкости. Несмотря на чёткие рекомендации в руководстве по эксплуатации, многие полагаются не на инженеров, а на советы "бывалых" или личные ощущения. Результат — дорогостоящие поломки.

Автотовары
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автотовары

Вязкость — не про чем гуще, тем лучше

У масла много задач, но главная — защищать двигатель от износа. Оно формирует тонкую плёнку между трущимися деталями, уменьшая трение и обеспечивая герметичность цилиндров. Логично было бы предположить, что чем толще плёнка, тем надёжнее защита. Однако это не так просто.

Каждый двигатель спроектирован под конкретный класс вязкости, и это не случайно. Разные моторы имеют разные тепловые зазоры и конструкции масляной системы. Использование неподходящего по вязкости масла нарушает эту инженерную точность.

Почему нельзя отклоняться от мануала

Например, старые двигатели с большими зазорами действительно требовали более вязкие масла. Современные моторы, напротив, максимально компактны внутри и оснащены сложной гидравликой, которой нужно маловязкое масло. Поэтому "густое" масло просто не пройдёт по узким каналам — и приведёт к масляному голоданию, перегреву и выходу двигателя из строя.

А если в старый мотор залить "жидкое" масло ради экономии топлива, то оно не сможет образовать защитную плёнку, проникнет в цилиндры и начнёт сгорать. Как итог — повышенный износ, угар масла и серьёзные последствия.

Индивидуальный подход — только по инструкции

Иногда производители указывают несколько вариантов вязкости — с учётом климата или пробега. Но если в мануале прописан единственный класс, отступать от него не стоит. Особенно это важно для новых автомобилей, где даже минимальные отклонения могут дорого обойтись.

Итог простой: масло должно соответствовать мотору. Без "на глаз" и "по ощущениям". Ошибки в выборе вязкости могут обернуться не только снижением ресурса двигателя, но и капитальным ремонтом. И экономия здесь выходит слишком дорогой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Новости Украины
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине Аудио 
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Домашние животные
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Последние материалы
Циципас заявил, что может уйти из тенниса: не вижу смысла продолжать в том же духе
Обезвоживание, тусклость и морщины: чем опасна утренняя чашка кофе для кожи
Застой в тренировках? Секреты преодоления плато и возвращения к лучшим результатам
Матч Карлоса Алькараса остановили из-за зрителя на трибунах: вот что случилось
Джон Макинрой отправил звезду Уимблдона на пенсию
Месси может вернуться в Барсу? Испанский журналист выпустил сенсацию
Третья ракетка мира проиграла игроку из второй сотни на Уимблдоне: этого не ожидал никто
Спор из-за повтора гола: скандал произошел на матче Манчестер Сити и Аль-Хиляль
Ибрагимович призвал не судить Месси за поражение с ПСЖ: он играет со статуями, а не с товарищами по команде
Какие сферы бизнеса выбирают молодые предприниматели? Удивительные факты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.