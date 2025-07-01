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Неожиданные функции коробки-автомат: когда стоит включать Low и Sport

2:43
Авто

Сел за руль автомобиля с автоматом — и перед глазами набор загадочных букв: P, R, N, D… Если вы новичок в "автоматах", такие обозначения могут поставить в тупик. Между тем, от правильного использования каждого режима зависит и ваша безопасность, и здоровье трансмиссии.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

P — парковка, но не тормоз

Режим Parking нужен, когда вы глушите двигатель и покидаете машину. Он блокирует колёса, не позволяя автомобилю катиться. Но! Не стоит полагаться на него на уклоне — обязательно используйте ручник. И главное: включать P на ходу категорически запрещено — можно повредить механизм коробки.

R — задний ход

Reverse — это включение задней передачи. Включать её можно только на полностью остановившейся машине. Попытка перевести рычаг в R на скорости может закончиться рывком и ремонтом трансмиссии.

N — нейтраль

Neutral — это как "нейтраль" в механике: мотор работает, но крутящий момент не передаётся на колёса. Иногда используется при длительной остановке, но на спусках оставлять авто в N — опасно: он может покатиться.

D — движение вперёд

Drive — основной режим, в котором "автомат" сам переключает передачи. Вам остаётся только рулить и нажимать на педали. Удобно и просто — именно за это АКПП и любят.

Дополнительные режимы: когда обычного D недостаточно

Многие современные коробки дополняются режимами под конкретные условия вождения:

S — Sport

Коробка дольше держит пониженную передачу, давая двигателю "раскрутиться". Машина становится более отзывчивой и динамичной — особенно актуально при обгонах и активной езде.

L — Low

Ограничение переключения на высокие передачи. Используется при крутых подъёмах или спусках, а также при буксировке. Обеспечивает торможение двигателем и снижает нагрузку на тормоза.

B — Brake (для гибридов и электромобилей)

Этот режим усиливает рекуперацию — торможение двигателем с возвратом энергии в батарею. Особенно полезен при спусках и в пробках: экономит ресурс тормозной системы.

1, 2, 3 или D1, D2, D3

Ручной выбор фиксированной передачи. Актуально в гололёд, при подъёмах или спусках, когда нужно контролировать поведение машины без постоянного переключения.

Важно: каждый режим нужен для своего сценария. И если использовать их правильно — автоматическая коробка прослужит дольше, а поездки станут комфортнее.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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