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Одна деталь — и ваш автомобиль признают опасным: может стать причиной запрета эксплуатации

3:05
Авто

Многие водители уверены, что штраф грозит лишь за превышение скорости, "красный" свет или забытый ремень. На деле всё куда строже: иногда достаточно обычной неисправности в машине, чтобы получить запрет на эксплуатацию — вместе со штрафом. И речь не только о сломанной фаре или проколотом колесе.

Аварийка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аварийка

Тормоза и руль — под особым контролем

Если тормозная система работает плохо или негерметично — это повод не просто для штрафа, а для незамедлительной остановки эксплуатации. В зону риска попадают и перекрученные тормозные шланги, и подтекающий гидропривод. Даже визуальный дефект может стать причиной санкций.

Рулевое управление под запретом, если у него деформированы детали, ослаблены крепления или протекает рабочая жидкость. Неисправным считается и руль с нештатной реакцией — когда "отклик" на поворот отличается от нормы. Отдельно проверяется наличие усилителя: если он предусмотрен заводом, а его нет — это техническое нарушение.

Свет не по ГОСТу

Фары, габариты, стоп-сигналы — всё должно работать без сбоев. Под запретом езда с неисправными осветительными приборами, изношенными рассеивателями или самовольной заменой ламп. Например, установка ксенона вместо штатного галогена запрещена, даже если выглядит ярче. Все источники света должны соответствовать заводским характеристикам.

Проблемные покрышки — это штраф

Летняя резина зимой или стертый в ноль протектор — типичные поводы для санкций. Запрещено использовать покрышки с несоответствующим рисунком, разным размером на одной оси или даже просто не рекомендованные производителем. Разрешение даётся только на "докатку" — и то до ближайшего сервиса.

Топливная система под прицелом

Если из-под капота пахнет бензином, а мотор работает с перебоями — это уже проблема. Повреждённая подача топлива или выхлоп с превышенной токсичностью — формальный повод ограничить эксплуатацию машины до устранения неисправности.

Стёкла, зеркала и всё, что мешает обзору

Лобовое стекло с излишней тонировкой, отсутствие боковых зеркал или грязь, полностью скрывающая обзор, могут обернуться запретом на использование автомобиля. Светопропускаемость ветрового стекла должна быть не ниже 75%, а боковых — не менее 70%.

Когда можно ехать даже с поломкой

Есть исключения. Если проблема не касается тормозов, рулевого управления, осветительных приборов или важных элементов безопасности — водитель может доехать своим ходом до СТО. Но это касается только очевидно безопасных ситуаций.

Что важно запомнить

Поломки — не всегда личное дело владельца. В некоторых случаях это риск для окружающих и участников движения. Поэтому лучше вовремя следить за состоянием машины и не надеяться на "авось".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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