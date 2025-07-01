Одна деталь — и ваш автомобиль признают опасным: может стать причиной запрета эксплуатации

Многие водители уверены, что штраф грозит лишь за превышение скорости, "красный" свет или забытый ремень. На деле всё куда строже: иногда достаточно обычной неисправности в машине, чтобы получить запрет на эксплуатацию — вместе со штрафом. И речь не только о сломанной фаре или проколотом колесе.
Если тормозная система работает плохо или негерметично — это повод не просто для штрафа, а для незамедлительной остановки эксплуатации. В зону риска попадают и перекрученные тормозные шланги, и подтекающий гидропривод. Даже визуальный дефект может стать причиной санкций.
Рулевое управление под запретом, если у него деформированы детали, ослаблены крепления или протекает рабочая жидкость. Неисправным считается и руль с нештатной реакцией — когда "отклик" на поворот отличается от нормы. Отдельно проверяется наличие усилителя: если он предусмотрен заводом, а его нет — это техническое нарушение.
Фары, габариты, стоп-сигналы — всё должно работать без сбоев. Под запретом езда с неисправными осветительными приборами, изношенными рассеивателями или самовольной заменой ламп. Например, установка ксенона вместо штатного галогена запрещена, даже если выглядит ярче. Все источники света должны соответствовать заводским характеристикам.
Летняя резина зимой или стертый в ноль протектор — типичные поводы для санкций. Запрещено использовать покрышки с несоответствующим рисунком, разным размером на одной оси или даже просто не рекомендованные производителем. Разрешение даётся только на "докатку" — и то до ближайшего сервиса.
Если из-под капота пахнет бензином, а мотор работает с перебоями — это уже проблема. Повреждённая подача топлива или выхлоп с превышенной токсичностью — формальный повод ограничить эксплуатацию машины до устранения неисправности.
Лобовое стекло с излишней тонировкой, отсутствие боковых зеркал или грязь, полностью скрывающая обзор, могут обернуться запретом на использование автомобиля. Светопропускаемость ветрового стекла должна быть не ниже 75%, а боковых — не менее 70%.
Есть исключения. Если проблема не касается тормозов, рулевого управления, осветительных приборов или важных элементов безопасности — водитель может доехать своим ходом до СТО. Но это касается только очевидно безопасных ситуаций.
Поломки — не всегда личное дело владельца. В некоторых случаях это риск для окружающих и участников движения. Поэтому лучше вовремя следить за состоянием машины и не надеяться на "авось".
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Пять моделей, на которые лучше не смотреть даже по акции — запчастей нет, перепродажа мучительна, а в салоне будто 2010 год. Уж лучше Веста!