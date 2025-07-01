Автомобиль со звездой на Аллее славы: когда машина в кадре харизматичнее актёра

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Он появился на экране раньше многих сегодняшних звёзд и до сих пор не покидает кадр. Chevrolet Suburban — не просто внедорожник, а настоящий ветеран Голливуда. Единственный автомобиль, удостоенный звезды на знаменитой Аллее славы.

Фото: Own work by OWS Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Chevrolet Suburban

Suburban в кадре с 1941 года

Свои первые съёмки Suburban начал ещё в 1941 году, будучи всего лишь фоновым элементом. Но с тех пор этот внедорожник превратился в одного из самых востребованных героев экрана. По данным Internet Movie Car Database, он засветился более чем в 3 600 фильмах и телесериалах. Причём это только учтённые появления, без учёта дубликатов или массовых сцен с колоннами машин.

На 2019 год журнал Car and Driver насчитал более 1 750 фильмов, в которых Suburban сыграл свою "роль". И не просто периодически — он стабильно снимался каждый год хотя бы в одном шоу с 1956-го и в одном фильме с 1960-го. Даже голливудские долгожители не могут похвастаться такой карьерой.

Универсальность, которую заметили в Голливуде

Suburban одинаково органично смотрится в комедии, драме, триллере и боевике. Он может быть семейным автомобилем, транспортом ФБР или машины гангстеров — и в каждой роли он выглядит естественно. Именно эта универсальность и стала причиной награждения в 2019 году: Палата торговли Голливуда вручила Suburban собственную звезду на Аллее славы.

"В киноиндустрии нет ничего подобного. Этот автомобиль вписывается в любой образ и любую историю", — подчеркнули организаторы церемонии.

Если на экране колонна чёрных Suburban — ждите развязки

По словам голливудского координатора Денниса Маккарти: "Если вы видите колонну чёрных Suburban на экране — точно не время идти за попкорном". В такие моменты в кадре появляется либо спецслужба, либо настоящая угроза. Это уже знак: сюжет входит в решающую фазу.

И не забываем про Tahoe

У Suburban есть младший брат — Chevrolet Tahoe. Он вышел на экран позже, в 1995 году, но тоже не отстаёт: за плечами более 2 500 появлений в кино и на ТВ. Он стабильно мелькает в кадре как минимум раз в год.

Звезда под аркой Dolby Theatre

Если будете в Лос-Анджелесе, не забудьте заглянуть к пересечению Hollywood Boulevard и Highland Avenue. Там, под арками театра Dolby, блестит звезда с именем Suburban. Так что если кто-то спросит, встречали ли вы когда-нибудь знаменитость, можете уверенно отвечать: "Да, и она — на четырёх колёсах".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

